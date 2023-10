Топ-6 лучших орехов, которые помогут сжигать больше калорий и худеть

Оказывается, орехи сами по себе могут быть тем секретным ингредиентом на пути к более здоровому и стройному телу. Эксперт по питанию рассказывает, какие орехи стоит есть, чтобы сбросить лишние килограммы.

Когда дело доходит до похудения, дело не только в том, чтобы меньше есть. Речь идет о правильном и сбалансированном питании. Орехи — отличный пример того, как правильное питание может привести к снижению веса. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, орехи богаты белком и клетчаткой — двумя питательными веществами, которые помогают вам дольше сохранять чувство сытости. Они также богаты ненасыщенными жирами, которые способствуют уменьшению накопления жира в организме. Кроме того, исследования показали, что употребление орехов также может увеличить термогенез, помогая сжигать больше калорий. Об этом пишет Eat This, Not That.

Зарегистрированный диетолог Келси Куник раскрыла список лучших орехов, которые можно есть для похудения.

Грецкие орехи

Грецкие орехи содержат полезные жиры, клетчатку и белок, являясь сытной закуской, которая помогает контролировать аппетит. Уникальная смесь антиоксидантов и жирных кисло омега-3 в грецких орехах выделяет их среди других, так как они способствуют снижению веса и предлагают ряд других преимуществ для здоровья.

"Грецкие орехи особенно богаты жирными кислотами омега-3 и при регулярном употреблении связаны с более низким уровнем холестерина ЛПНП", — говорит Куник. "Исследования также показали, что употребление грецких орехов изменяет активацию определенной части мозга, связанной с воздержанием от продуктов с высоким содержанием жира и сахара, что может объяснить, почему употребление грецких орехов может помочь в потере веса".

Арахис

Технически арахис — это бобы, но его часто относят к орехам из-за питательного профиля. Эти крошечные, но полезные орехи богаты белком и клетчаткой, что делает их превосходными помощниками в борьбе с голодом. "Независимо от того, любите ли вы цельный арахис или в форме арахисового масла, этот богатый калориями и белком орех может помочь поддерживать или контролировать ваш вес. Употребление в пищу арахиса увеличивает уровень пептида YY, гормона, который снижает аппетит и усиливает чувство сытости, что поможет вам почувствовать себя более сытым, уменьшив количество съеденных калорий", — объясняет Куник.

Миндаль

Насыщенный полезными жирами и белками, миндаль обеспечивает длительный заряд энергии, сохраняя чувство сытости и удовлетворения. Обширный обзор исследований 2021 года показал, что миндаль значительно снижает массу тела.

Куник говорит, что: "Исследователи обнаружили, что ежедневное употребление более 42,5 граммов миндаля значительно снижает уровень холестерина ЛПНП и диастолическое кровяное давление, а также что миндаль значительно снижает среднюю массу тела и жировую массу по сравнению с контрольной диетой. Миндаль также является отличным источником мононенасыщенных жиров и магния".

Фисташки

В фисташках меньше калорий, чем в других орехах, что делает их разумным выбором для снижения веса. "Одно небольшое исследование показало, что употребление 45 г фисташек в день в дополнение к другим мерам по похудению давало результаты снижения веса, аналогичные тем, которые были получены при похудении без фисташек, но имело дополнительное преимущество в виде снижения артериального давления и увеличения концентрации антиоксидантов", — говорит Куник.

Кешью

В кешью меньше жира, чем в некоторых других орехах, а приятный хруст может сделать их отличной альтернативой менее здоровому перекусу. "Кешью — отличный источник магния: 20 % дневной нормы содержится всего в 30 г", — говорит Куник.

Фундук

Фундук, наполненный полезными для сердца жирами и клетчаткой, поможет обуздать чувство голода между приемами пищи. Это потому, что фундук уменьшает вредный окислительный стресс и воспаление, одновременно способствуя снижению веса. Кроме того, это универсальный орех хорошо сочетается с различными блюдами: от выпечки до салатов. Куник говорит: "Всего 30 г фундука обеспечивает 28% дневной нормы витамина Е, жирорастворимого витамина с мощными антиоксидантными свойствами, способствующими снижению веса".

