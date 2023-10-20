Victoria"s Secret решили снова вернуть на подиум "ангелов": что произошло

Бренд пытался продвигать инклюзивные показы, однако это сказалось на продажах.

Всемирно известный американский бренд нижнего белья Victoria’s Secret планирует отказаться от феминистского обновления последних лет, поскольку оно не привело к успеху в бизнесе, и хочет вернуться к прежнему формату с участием "ангелов"-супермоделей, сообщает CNN.

По итогам кампании по запуску "нового" бренда Victoria's Secret с участием футболистки Меган Рапино, модели-трансгендера Валентины Сампайо и других моделей, оказалось, что она получила положительные отзывы онлайн-критиков, но не принесла ожидаемой прибыли.

В этом году бренд прогнозирует выручку в 6,2 миллиарда долларов, что примерно на 5% меньше, чем в предыдущем году, и значительно ниже показателя в 7,5 млрд долларов США по сравнению с 2020 годом.

Падение продаж Victoria's Secret также последовало за решением компании сделать состав совета директоров преимущественно женским.

В 2021 году Меган Рапино заявила, что до обновления бренд транслировал "действительно вредное" послание, которое было "патриархальным, сексистским и рассматривало не только то, что значит быть сексуальным, но и то, чего пыталась достичь одежда" через мужскую призму и через то, чего мужчины желают".

"И это было ориентировано на более молодых женщин", — добавила тогда звезда женского футбола США.

Попытка компании по производству нижнего белья остановить финансовое падение, вызванное бодипозитивным маркетингом, заключалась в том, чтобы вернуть формат показов на подиуме и совместить сексуальность, фишку бренда, с некоторыми из своих более инклюзивных инициатив.

Президент брендов Victoria's Secret и Pink Грег Юнис подвел итог этому новому направлению развития компании, заявив инвесторам, что "сексуальность может быть инклюзивной". Он объяснил, что "сексуальность может подчеркнуть разнообразный опыт наших клиентов, и это то, на чем мы сосредоточены".

Генеральный директор Мартин Уотерс также признал, что инициативы по инклюзивности не принесли компании прибыли.

"Несмотря на все усилия всех, этого оказалось недостаточно, чтобы добиться успеха", – подчеркнул он.

Несмотря на благие намерения бренда, инклюзивное направление не принесло ему прибыли

По данным BusinessOfFashion, новая цель компании — "повысить прибыльность и увеличить годовой объем продаж на сумму более 7 миллиардов долларов". Для достижения этой цели бренд планирует выпустить спортивную одежду и купальники, обновить существующие магазины и открыть 400 новых за пределами США.

Ранее Фокус писал, что амбассадором Victoria's Secret впервые стал мужчина.