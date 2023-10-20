Переезд Меган Маркл и принца Гарри серьезно повлиял на брак Кейт Миддлтон и принца Уильяма

В 2020 году младший сын британского короля Чарльза III и его жена перебрались на другой континент.

Стало известно, что решение Меган Маркл и принца Гарри покинуть королевскую семью Великобритании имело "большое влияние" на брак принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Об этом пишет New York Post.

В 2020 году герцог и герцогиня Сассекские сложили королевские обязанности и переехали на другой континент с сыном Арчи, заставив принца и принцессу Уэльских взять на себя "дополнительную нагрузку".

"Принц Уильям и Кейт испытывают невероятную обиду на Меган и Гарри за то, что они оставили их забирать работу, которую они бросили, когда переехали в Штаты", — сообщил источник, близкий к королевским персонам.

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Принц Гарри, принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty

"На них была возложена огромная дополнительная нагрузка", — добавил инсайдер.

Оказалось, что переезд младшего брата принца Уильяма имел огромное влияние на его брак и семейную жизнь.

"Иногда может показаться, что они трескаются под этим неустанным давлением", — считает источник.

"Они чувствуют, что их постоянно разрывают в разные стороны, и они настаивают, что этого бы не произошло, если бы Гарри и Меган не сложили свои королевские обязанности", — добавил инсайдер.

Уэльские и Сассекские Фото: Getty Images

Напомним, почему Кейт Миддлтон в последнее время делает ставку на брючные костюмы.

Также Фокус писал о последних словах Меган Маркл перед тем, как она покинула королевскую семью в 2020 году.