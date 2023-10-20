Старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста рассказала, что страдает дислексией

Ким Кардашьян подтвердила, что замалчивает проблемы дочери намеренно.

Старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста призналась, что у нее дислексия. Об этом 10-летняя Норт Уэст рассказала в прямом эфире TikTok.

"Ребята, у меня дислексия. Вы вообще знаете, что это такое?" – заявила она на видео, где засветилась и сама Ким Кардашьян.

После этого Ким вмешалась, не дав дочери рассказать еще что-то.

Дислексия — это специфическая неспособность к обучению, при которой человек не может научиться писать и читать, или ему это дается с очень большим трудом.

Ни Ким, ни Норт не предоставили более подробной информации о дислексии ребенка, но мама четверых детей сказала, что она "намеренно" не рассказывает о личной жизни и проблемах дочери.

Ким Кардашьян со старшей дочерью Фото: Instagram kimkardashian

Помимо Норт у Ким и Канье еще трое общих детей: сын Сейнт, родившийся в 2015-м, дочь Чикаго, появившаяся на свет в 2018 году, и младший сын Псалм, которому всего 4 года.

Признание дочери звезды реалити-шоу произошло после того, как Ким призналась, что она "сходила с ума от страха", прежде чем рассказать Канье Уэсту, что наняла няню-мужчину, чтобы воспитывать их четверых детей.

Но в четверг, 19 октября, в выпуске "Семейства Кардашьян" Ким сказала, что она была поражена тем, насколько восприимчивым был Канье к присутствию няни, и даже говорила с ним о методах воспитания, которые он хотел бы попробовать, чтобы сделать его детей более независимыми.

Ким также добавила, что Канье очень хорошо относится к Мэнни, который теперь занимается их детьми и даже играл и ним и Сейнтом в футбол.

Ким добавила, что решила нанять няню-мужчину, поскольку в ее доме "доминируют женщины".

"Мне очень хотелось, чтобы рядом был мужчина, который отвести их на спортивные тренировки и поиграть в футбол дома", – поделилась Ким.

Напомним, Семилетний сын Ким Кардашьян и Канье Уэста показал непристойный жест папарацци. Несмотря на то, что Ким отругала сына за неприличное поведение, он все равно повторил свою выходку.