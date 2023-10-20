Принцесса Анна появилась в Букингемском дворце в элегантном образе

Свой образ принцесса разбавила шарфом и шелка.

73-летняя принцесса Анна прибыла на прием, устроенный ее братом, королем Чарльзом III и королевой Камиллой в Букингемском дворце, чтобы лично поблагодарить всех, кто участвовал в организации похорон покойной королевы Елизаветы и коронации нового монарха этой весной. Она выбрала для выхода в свет очень элегантный ансамбль, пишет Hello.

Важно Принцесса Анна вышла в свет с особой брошью за 700 тысяч гривен

Принцесса надела твидовое белоснежное свободное платье и черные перчатки. Чтобы сделать свой образ более интересным, она добавила шарф с принтом пейсли в пастельных тонах и черную кожаную сумочку через плечо.

Волосы королевская особа собрала, а ее макияж был минимальным.

Из украшений она остановила выбор на короткой золотой цепочке, золотой броши в форме узла и паре золотых сережек, инкрустированных бриллиантами и украшенных жемчужиной в центре.

Фото: Getty

На приеме присутствовали представители и организаторы правительства, полиции, средств массовой информации, церкви и гражданских учреждений, которые сыграли роль в планировании похорон покойной королевы в прошлом году и коронации короля в Вестминстерском аббатстве в мае. Среди приглашенных также были королевский фотограф Крис Джексон и британский композитор Роксанна Пануфник.

В последнее время принцессу Анну видели на многих королевских мероприятиях. Недавно она воссоединилась с принцем Монако Альбертом в Мумбаи, Индия, на сессии Международного олимпийского комитета (МОК). И принцесса Анна, и принц Альберт являются членами МОК и сами участвовали в Олимпийских играх: принцесса Анна участвовала в трехдневном соревновании по конному спорту на Монреальских играх 1976 года, а принц Альберт в составе сборной Монако по бобслею – на зимних Олимпийских играх в Калгари (1988), Альбервилле (1992), Лиллехаммере (1994), Нагано (1998) года и Солт-Лейк-Сити (2002).

Ранее Фокус писал, что принцесса Анна носит наряды, которым уже по 50 лет.