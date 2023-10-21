Мерил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака (фото)

Несмотря на то, что супруги довольно давно решили жить отдельно, они намерены и дальше поддерживать друг друга. Причину своего расставания Дон и Мерил не озвучивают.

74-летняя оскароносная актриса Мерил Стрип и ее 76-летний муж-скульптор Дон Гаммер расстались после 45 лет брака. Супруги уже более шести лет не живут вместе, сообщает Page Six со ссылкой на официальное заявление пары.

Что стало причиной такого решения, ни Мерил, ни Дон не комментируют, держа личную жизнь подальше от прессы. Несмотря на расставание, супруги заявили, что хоть и выбрали жить отдельно, они продолжат заботиться друг о друге и сохранят теплые отношения. Более того, на днях Стрип появилась на церемонии вручения премии Princesa de Asturias Awards 2023 с обручальным кольцом.

Дон Гаммер всегда сопровождал супругу на красной дорожке Фото: Getty

История любви Стрип и Гаммера

Мерил и Дон познакомились через брата актрисы в 1978 году. Это произошло после того, как бойфренд Мерил и ее коллега Джон Казале скончался в марте 1978 года от рака легких. Стрип решила съехать с квартиры, где жила вместе с покойным, и брат с другом, которым оказался Гаммер, помогали найти ей новое жилье. Мерил и Дон сблизились, и он сдал ей в субаренду свою квартиру в Нью-Йорке. Пара начала обмениваться письмами, и вскоре дружба переросла во что-то более серьезное.

Уже в сентябре того же года Мерил вышла замуж за Дона. Свадьба состоялась в саду дома ее родителей. У них – четверо детей: Генри (43 года), Мейми (40 лет), Грейс (37 лет) и Луиза Джейкобсон (30 лет), а также пятеро внуков.

Последний раз с мужем на публике Стрип видели в 2018 году на церемонии вручения премии "Оскар".

Делясь секретами своего успешного брака, актриса говорила, что все дело – в "доброй воле и готовности прогибаться – и время от времени замолчать".

"Не существует никакого плана действий по созданию семьи: это всегда огромные переговоры. Но у меня есть целостная потребность работать и иметь в жизни огромные узы любви. Я не могу себе представить, как можно отказаться от одного ради другого", – подчеркивала Стрип.

Их дети также пошли по творческим стопам своих родителей. Так, Генри стал музыкальным исполнителем. Луиза известна по роли в сериале HBO Max "Позолоченный век". Мейми снималась в таких проектах, как "Изжога" и "Эмили Оуэнс", а доктор медицины Грейс появлялась в фильмах "Доктор Смерть", "Мистер Робот", а также в "Американской истории ужасов: Шоу уродов".

Мерил и Гаммер всегда поддерживали карьеру друг друга, и Дон на протяжении многих лет сопровождал жену на различных церемониях награждения, включая премии Оскар и BAFTA. За свою карьеру Стрип получила различные награды, в том числе восемь "Золотых глобусов", а также три "Оскара".

В 2012 году Мерил упомянула Дона в начале своей речи после того, как получила награду за лучшую женскую роль в фильме "Железная леди":

"Я хочу поблагодарить Дона. Я хочу, чтобы он знал: все, что я ценю больше всего в нашей жизни, ты дал мне".

Ранее Фокус писал, как Мерил Стрип страдала, изображая жестокую Миранду Пристли в фильме "Дьявол носит Прада".