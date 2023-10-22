"Признаю позорной": Юрий Ткач впервые прокомментировал скандал со свадьбой под Львовом

Накануне Олег Захаров, которого в начале 2023 года подозревали в сексуальном насилии над девушками, женился в одном из самых дорогих отелей Украины. Ведущим события стал Юрий Ткач.

39-летний украинский комик и актер Юрий Ткач отреагировал на скандальную свадьбу под Львовом фигуранта дела о "пьяных вечеринках", ведущим которой он стал накануне.

Звезда украинских шоу и сериалов признался, что узнал о скандальном прошлом жениха только после огласки в сети.

"К большому сожалению, о его скандальном бэкграунде ни я, ни мое окружение реально не знало. А узнал об этом громком деле, только из вчерашних публикаций…" — начал свое обращение Ткач.

Ведущий добавил, что, принимая коммерческие заказы, он с женой, которая является менеджером актера, в первую очередь спрашивают, касаются ли люди, у которых он будет проводить свадьбу, к политике, и какую позицию относительно войны России в Украине они имеют.

"При этом, фамилии, профайлы женихов, или любая другая персональная информация — не всегда бывает нам известна. Слабоваты ли это фильтры? Уже понимаем, что да. Сделаны ли выводы? Однозначно, и коллеги с рынка должны тоже к ним прислушиваться. Мы живем и работаем в условиях большой войны, и как публичные люди, которые несут на себе ответственность перед общественностью, должны очень осторожно относиться ко всему, что делаем", — отметил Юрий Ткач.

Юрий Ткач с женихом Олегом Захаровым Фото: соцмережі

Ведущий отметил, что признает ситуацию позорной и что больше такого не повторится, а гонорар за проведенный праздник он передает на нужды украинских военных.

"Относительно гонорара за эту свадьбу — уже сегодня передаю военным мавик и старлинк, которые в том числе были приобретены за этот гонорар", — отметил Ткач.

Юрий Ткач отреагировал на свадьбу под Львовом

Украинская телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина тоже отреагировала на свадьбу фигуранта по делу о "пьяных вечеринках". Своими мыслями инфлюенсер поделилась в Instagram-аккаунте.

В соцсети блогера спросили, что она думает о свадьбе, которую недавно устроили под Львовом фигуранты дела о "пьяных вечеринках" в Киеве, на которых девушек "накачивали" запрещенными веществами и совершали над ними сексуальное насилие, снимая на камеру и транслируя это в сети.

"С какого на**й черта эти насильники вообще еще на свободе? Что с**а по судам в стране? Как так их привлекали и расследовали, что глаз у них не дернулся еще закатывать позорно показательную свадьбу?" — написала Ефросинина.

"По поводу Юры, считаю, он должен высказаться", — прокомментировала телеведущая вовлеченность в событие своего коллеги по цеху.

Маша Ефросинина Фото: Скріншот

Отметим, что, по данным журналиста Андрея Лохматова, один из фигурантов дела Олег Захаров отпраздновал свадьбу в одном из самых дорогих отелей страны — Edem Resort Medical & Spa. Он расположен под Львовом. На мероприятии присутствующие разбрасывали стодолларовые купюры и пели российские песни.

Сообщалось, что жениха после скандала с "пьяными вечеринками" и ареста выпустили под залог в 402 тысячи гривен. А его товарищ Андрей Ярина до сих пор находится под стражей.

Напомним, Юрий Ткач провел свадьбу фигуранту в деле о "пьяных вечеринках" в столице.

Также Фокус писал о реакции Маши Ефросининой на "пьяные вечеринки в Киеве".