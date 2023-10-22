Анджелина Джоли сходила за продуктами с дочерью Вивьен (фото)

15-летняя наследница Анджелины Джоли и Брэда Питта уже имеет свою первую работу. Она помогает матери в бродвейском театре.

48-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли сходила за продуктами с дочерью Вивьен, 15 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая жена Брэда Питта, 59, появилась на публике со своей биологической наследницей Вивьен Маршелин Джоли-Питт, с которой они продолжают вместе работать над бродвейским мюзиклом.

Многодетная мама спрятала свои знаменитые черты лица за парой черных солнцезащитных очков для выхода в магазин. На ней также была пара изысканных золотых сережек и повседневное черное платье.

Тем временем дочь Джоли и Питта была в голубом свитшоте.

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Анджелина Джоли с дочерью Вивьен

Кроме 15-летней Вивьен, бывшая звездная пара воспитывает еще пятерых детей — Шайло, Нокса, Пакса, Мэддокса, Захару. Последние трое были усыновлены голливудской звездой.

Только в 2023 году Анджелина и Брэд урегулировали все бракоразводные процессы, которые тянулись около семи лет. Ведь знаменитости долгое время спорили за опеку над детьми и совместные бизнесы, в частности, винодельню во Франции.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

Напомним, 15-летняя дочь Анджелины Джоли нашла первую работу благодаря матери.

Также Фокус писал о помощи сыновей Джоли на съемочной площадке фильма "Мария".