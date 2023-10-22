"Папина принцесса": Дэвид Бекхэм поделился кадрами с дочерью Харпер (фото)

Наследница Дэвида и Виктории Бекхэм пришла на тренировку звездного отца в ФК "Интер Майами".

48-летний британский футболист Дэвид Бекхэм поделился снимками с 12-летней дочерью Харпер. Семейные фото муж Виктории Бекхэм опубликовал в Instagram.

"Возьмите дочку на тренировку", — подписал карусель кадров многодетный отец.

На фото Дэвид, владелец ФК "Интер Майами", позирует в объятиях наследницы в нежно-розовой спортивной форме. Между тем Харпер предстала в белом топе и джинсовых шортах. Она обнимала звездного отца сзади, пока он сидел на стуле.

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Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер

"Папина принцесса", "Мне нравятся отношения между вами двумя", "Очень красивый документальный фильм на Netflix о Дэвиде!!! Спасибо за зарядку", — комментируют новую публикацию Бекхэма его подписчики.

Кроме 12-летней Харпер, Дэвид Бекхэм с женой Викторией стали родителями трех сыновей — Бруклин, 24, Ромео, 21, и Круз, 18. Старший наследник звездной четы уже женился в апреле 2022 года. Его избранницей стала американская актриса Никола Пельтц, 28.

Семья Бекхэм Фото: Getty Images

Напомним, бывшая любовница Дэвида Бекхэма Ребекка Лус впервые высказалась об их романтических отношениях в начале 2000-х.

Также Фокус писал о конфликте между семьей Бекхэм и Томом Крузом, который длится более 10 лет.