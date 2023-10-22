Кэтрин Зета-Джонс поздравила родителей с 57-й годовщиной бракосочетания (фото)

Патрисия Джонс и Дэвид Джеймс Джонс поженились в 1966 году и воспитали троих детей.

54-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс поздравила родителей с 57-й годовщиной бракосочетания. Архивными фото и словами поздравлений звезда сериала "Уэнздей" делится в своем Instagram с более 5 млн подписчиков.

"Поздравляю моих маму и папу с юбилеем! 57 лет супружеского счастья. Сегодня я вручаю вам Нобелевскую премию мира. С моим бесконечным уважением, благодарностью и любовью", — написала Зета-Джонс.

На первом черно-белом фото актриса позирует между родителями в блестящем платье. На других двух кадрах Патрисия Джонс и Дэвид Джеймс Джонс предстали вдвоем, в частности, за поцелуем.

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Родители Кэтрин Зеты-Джонс

"У вас с мамой одно красивое лицо и улыбка", "Желаю счастливой 57-й годовщины свадьбы вашим очаровательным маме и папе и надеюсь, что они проведут замечательный день вместе", "С годовщиной", — присоединяются к поздравлениям фолловеры британской звезды.

Отметим, что, кроме дочери Кэтрин, супруги также воспитали двух сыновей — Линдона и Дэвида.

Сама же актриса с 2000 года замужем за Майклом Дугласом, от которого родила двух наследников — дочь Кэрис и сына Дилана.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас с детьми Фото: Instagram michaelkirkdouglas

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс вспомнила, как ходила с семьей в Букингемский дворец.

Также Фокус писал о летнем свидании Майкла Дугласа с женой в Италии.