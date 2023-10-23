Суровая красота Мадса Миккельсена: актер снялся для обложки модного журнала (фото)

Мадс Миккельсен появился на страницах нового выпуска журнала L’Officiel Hommes и рассказал о своем последнем фильме.

Следующим проектом Мадса Миккельсена станет фильм "Затерянный во льдах", драма о выживании в арктической пустыне, где главному герою, пилоту потерпевшего крушение вертолета, предстоит побороться за жизнь. Пока поклонники актера ждут его появления в новой драме, он появился на страницах нового осенне-зимнего выпуска L’Officiel Hommes – журнала о моде для образованных мужчин.

Съемки для журнала были организованы на берегу моря, а фотографом стал знаменитый Чарли Грей, снимавший таких звезд, как Джон Хэмм, Ким Кетролл, Джаред Лето и Роберт де Ниро.

Мадс Миккельсен для обложки L'Officiel Hommes. Фотограф Чарли Грей

Новый проект "Земля обетованная", премьера которого состоялась на 80-м Венецианском кинофестивале, представляет собой историческую эпопею, действие которой происходит в Дании XVIII века. Мадс Миккельсен играет ветерана войны, который отвечает на призыв короля очистить и попытаться возделывать бесплодную пустошь Ютландии, полагаясь на королевское обещание, что в случае успеха он получит титул. Это второй проект Миккельсена с режиссером Николаем Арселем, вышедший через 11 лет после "Королевского романа" , реальной истории отношений врача и королевы Каролины Матильды.

"Я играю человека, который ненавидит дворянство и в то же время хочет быть его частью", — говорит актер.

Мадс Миккельсен для обложки L'Officiel Hommes. Фотограф Чарли Грей

Но в реальной жизни Миккельсен, который бесспорно является кинозвездой мировой величины, предпочитает более медленный темп жизни. Вместо того, чтобы переехать в центр событий в Лос-Анжелес или Нью-Йорк, он всю свою жизнь прожил в Дании. Сегодня он делит свое время между Хеллерупом, бывшей рыбацкой деревней к северу от Копенгагена, и Майоркой, и признает, что в свободное время предпочитает активный отдых просмотру фильмов.

Напомним, Мадс Миккельсен в образе джентльмена снялся для мужского журнала. Актер прогулялся по саду старинного поместья и сыграл на рояле.