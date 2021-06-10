Мадс Миккельсен в образе джентльмена снялся для мужского журнала

Актер прогулялся по саду старинного поместья и сыграл на рояле.

55-летний датский актер Мадс Миккельсен появился в элегантных образах на съемках для 76-го номера мужского журнала о моде и стиле The Rake.

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В объективе фотографа Чарли Грея актер, знаменитый, в первую очередь, по роли доктора Ганнибала Лектера в одноименном сериале, предстал в образе стареющего джентльмена, который в стильной одежде прогуливается по саду древнего поместья, лежит на изрядно потрепанном кожаном диване в кабинете, играет на рояле, печатает на машинке, позирует на фоне старинных портретов и играет в шахматы.

На обложке журнала он изображен с тростью, увенчанной головой животного.

Образ актера как нельзя лучше отвечает концепции издания:

"Хотя одежда занимает центральное место в видении The Rake, мы твердо убеждены в том, что истинная элегантность исходит изнутри. Таким образом, цель журнала – не только предоставить читателям информативные, проницательные и глубокие комментарии по вопросам одежды, но также и многие элементы джентльменского поведения и образа жизни".

Ранее сообщалось, что в Сети появился кадр с изображением датского актера в образе Геллерта Гриндевальда из фильма "Фантастические твари". Миккельсен заменит в третьей части франшизы голливудского актера Джонни Деппа, у которого забрали роль после скандалов и судебных тяжб, связанных с его бывшей женой Эмбер Херд.

Актер признался, что всегда с интересном следил за этим фильмом и был счастлив, когда ему выпала возможность сыграть в картине.