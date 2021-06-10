Мадс Міккельсен в образі джентльмена знявся для чоловічого журналу

Актор прогулявся по саду старовинного маєтка та зіграв на роялі.

55-річний данський актор Мадс Міккельсен з'явився в елегантних образах на зйомках для 76-го номера чоловічого журналу про моду і стиль The Rake.

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В об'єктиві фотографа Чарлі Грея актор, знаменитий, насамперед, за роллю доктора Ганнібала Лектера в однойменному серіалі, постав в образі підстаркуватого джентльмена, який в стильному одязі прогулюється по саду стародавнього маєтка, лежить на неабияк пошарпаному шкіряному дивані в кабінеті, грає на роялі, друкує на машинці, позує на тлі старовинних портретів і грає в шахи.

На обкладинці журналу він зображений з тростиною, прикрашеною головою тварини.

Образ актора якнайкраще відповідає концепції видання:

"Хоча одяг посідає центральне місце в баченні The Rake, ми твердо переконані в тому, що справжня елегантність виходить зсередини. Так, мета журналу — не тільки надати читачам інформативні, проникливі та глибокі коментарі з питань одягу, але також і багато елементів джентльменської поведінки і способу життя".

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явився кадр із зображенням данського актора в образі Геллерта Гріндевальда з фільму "Фантастичні тварини". Міккельсен замінить у третій частині франшизи голлівудського актора Джонні Деппа, в якого забрали роль після скандалів і судових позовів, пов'язаних з його колишньою дружиною Ембер Герд.

Актор зізнався, що завжди з інтересом стежив за цим фільмом і був щасливий, коли йому випала можливість зіграти в картині.