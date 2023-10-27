"Простите меня": Белла Хадид отреагировала на войну между Израилем и ХАМАС

Знаменитость всегда открыто поддерживала Палестину, однако после атаки на Израиль 7 октября долгое время не делала публичных заявлений.

27-летняя американская супермодель Белла Хадид впервые открыто высказалась о длительном военном конфликте между ХАМАС и Израилем, обострение которого произошло 7 октября 2023 года. Своей позицией звезда подиумов палестинского происхождения поделилась в Instagram с более 60 млн подписчиков.

Знаменитость начала свой пост, попросив поклонников простить ее "молчание" за последние несколько недель.

"Я еще не нашла идеальных слов для этих очень запутанных и ужасных последних 2 недель, недель, которые снова обратили внимание мира на ситуацию, которая десятилетиями забирала невинные жизни и влияла на семьи", — написала она.

С тех пор как началась война, модели присылают "сотни угроз смертью каждый день", и ее семья чувствует себя "в опасности", но она отказывается "дальше молчать".

"Мое сердце обливается болью от травмы, которую я вижу, а также от травмы поколения моей палестинской крови, — продолжила она. — Видя последствия авиаударов в Газе, я скорблю вместе со всеми матерями, потерявшими детей, и детьми, которые плачут в одиночестве".

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Белла Хадид высказалась о войне между Израилем и ХАМАС

Однако Белла также "скорбит с израильскими семьями, которые испытали боль и последствия" после внезапной атаки ХАМАС 7 октября.

"Независимо от истории страны, я осуждаю террористические атаки на любых мирных жителей, где бы то ни было", — написала она.

Впоследствии младшая сестра Джиджи Хадид объяснила, почему она столько лет выступала за движение "Свободная Палестина".

"Важно понимать тяжесть того, что значит быть палестинцем в мире, который воспринимает нас только как террористов, которые сопротивляются миру", — продолжила она.

Отец Беллы, Мохамед Хадид, родился в Назарете в 1948 году — в том самом году, когда 750 000 палестинцев были выселены из своих домов — и его семья была вынуждена стать беженцами, поделилась модель.

Мохамед Хадид с дочерьми Фото: Getty Images

"Моя семья была свидетелем 75 лет насилия против палестинского народа — особенно жестоких вторжений поселенцев, которые привели к уничтожению целых общин, хладнокровным убийствам и насильственному изгнанию семей из их домов", — продолжила она.

Однако Хадид видит будущее, где все люди смогут "объединиться, защищая человечность и сострадание" против "коррумпированных" правительств — независимо от их стороны.

Затем она призвала помочь нынешнему "гуманитарному кризису в Газе" для людей, которые не имеют доступа к чистой воде.

"У войны есть законы — и их нужно соблюдать, несмотря ни на что. Я поддерживаю человечество, зная, что мир и безопасность принадлежат нам", — закончила свою речь знаменитость.

Напомним, Джиджи Хадид также поддержала палестинцев, осудив ХАМАС.

Ранее Фокус писал об угрозах семье Хадид после их поддержки Палестины.