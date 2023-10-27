Кошка Карла Лагерфельда невзлюбила Ким Кардашьян (видео)

Знаменитость хотела взять кошку с собой на Met Gala 2022, темой которого был Карл Лагерфельд. Однако Шупетт не захотела быть живым аксессуаром.

42-летняя американская звезда реалити-шоу и успешная бизнесвумен Ким Кардашьян мечтала появиться на ковровой дорожке Met Gala 2022 с кошкой покойного дизайнера Карда Лагерфельда в руках, однако животное, как оказалось, не разделяло планов звезды. В выпуске "Кардашьян" знаменитость обнародовала кадры, как проходило ее знакомство с Шупетт и почему в конце концов от совместного выхода с пушистой бирманской красавицей Ким пришлось отказаться.

Тема прошлогоднего бала в Институте костюма была посвящена Карлу Лагерфельду, и Кардашьян решила, что Шупетт была бы лучшим дополнением к ее образу.

Она полетела в Лондон, а затем и в Париж со своим сыном Сэнтом и его друзьями-футболистами, когда ей представилась возможность лично встретиться с Шупетт. Однако общение между двумя звездами сразу не задалось.

У Шупетт, как оказалось, есть характер Фото: choupetteofficiel

"Итак, мы только что уехали из Лондона, и наш следующий этап нашего футбольного тура — в Париж, чтобы увидеть игру "Пари Сен-Жермен", и пока я здесь, у меня небольшая встреча с Шупетт, кошкой Карла Лагерфельда, потому что Шупетт должна была стать моей компаньонкой на Met. Я хочу провести с ней немного времени, узнать ее и просто посмотреть, есть ли у нас атмосфера", — признается представительница знаменитого телесемейства.

Перед встречей Ким волновалась.

"Ребята, я понравлюсь этой кошке? Я буквально чувствую, что иду на свидание вслепую", – говорит она.

Кардашьян познакомилась с агентом Шупетт Лукасом Берулье и ее опекуном Франсуазой Касот. Зрители видят Франсуазу, которая держит переноску для кошек Louis Vuitton с Шупетт. Она садит животное на диван, где сидит Ким, и та пытается гладить кошку.

"Какая красивая кошка", — добавляет Ким, но пока она продолжает ее гладить, Шупетт отворачивает голову и шипит, прежде чем повернуться к гостье и снова зашипеть.

"Не волнуйся, она ничего тебе не сделает", — говорят Ким, а она отшучивается и отвечает: "О, все в порядке, я тоже иногда так себя веду. Я думаю, что Шупетт играет несговорчивую. Может быть, ей просто нужно разогреться, понимаешь?"

Позже Кардашьян добавила:

"Она дерзкая. Шупетт действительно является ключом ко всей моей атмосфере на Метрополитене в этом году, поэтому, если мы не будем настроены, я не знаю, что я буду делать. Я просто надеюсь, что она потеплеет ко мне… потому что это было бы не мило".

Дальнейшие заигрывания с Шупетт ни к чему не привели. Ким еще несколько раз пыталась погладить животное, но кошка каждый раз шипела, и ее агент вынужден был признать, что его подопечная не любит объятий.

"Поэтому я немного нервничаю и думаю, что просто хочу уйти. Я думаю, что существует так много факторов, которые могут быть негативными, особенно с камерами и людьми. Даже если она боится камер, а не меня. Я не знаю, справедливо ли это по отношению к Шупетт, поэтому, думаю, я очень быстро поняла, что, с Шупетт не получится, поэтому я не принесу ее в Метрополитен".

15 августа Шупетт исполнилось 12 лет

В одном из моментов видно, что Кардашьян пытается удержать кошку на руках, но та вырывается и снова шипит.

Кошка Шупетт была любимицей легендарного немецкого дизайнера. Еще при жизни Лагерфельда за кошкой ухаживали две личные горничные. Они развлекали ее и обеспечивали безупречный внешний вид, следя за здоровьем ее шерсти и глаз, записывали все, что происходило с кошкой, и за девять месяцев исписали 400 страниц. Эти записи легли в основу книги Шупетт "The Private Life of a High-Flying Fashion Cat". У нее были свой телохранитель, врач и шеф-повар. Шупетт путешествовала в специальной переноске от Louis Vuitton, ела из фарфора Goyard, а ее серебряные миски и щетки возили в специальном футляре, разработанном для нее Карлом.

После смерти дизайнера в 2019 году от рака его любимица продолжает вести роскошную жизнь.

Ранее Фокус писал, что Джаред Лето, Lil Nas X и Доджа Кэт пришли на Met Gala 2023 в образах кошки Шупетт.