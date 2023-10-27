Телеведущий Никита Добрынин ходил на свидание с девушкой с OnlyFans

Телеведущий Никита Добрынин дал откровенное интервью, в котором признался, что посетил много свиданий после развода. Однако свидание с онлайн-моделью впечатлило больше всего.

На подкасте "Розлючена" блогера Алины Шаманской ведущий Никита Добрынин рассказал, что у него появились неожиданные впечатления после встречи с девушкой, которая работает моделью на популярном сайте OnlyFans.

Во время встречи они обсудили нестандартную профессию девушки и Никита был поражен ее откровенностью и открытостью.

Подкаст "Розлючена". Гость Никита Добрынин

"Было уже не одно свидание. Состоялась интересная встреча с одной девушкой, на которой она спросила:" Догадаешься ли ты, какая у меня профессия?". Я говорю нет. Она говорит, что я тебе могу сказать, но ты изменишь обо мне свое мнение. Я сказал окей, но у меня вообще нет о тебе мнения, поскольку первый раз видимся. Девушка сказала, что она онлайн модель, OnlyFans. Она рассказывала мне очень интересные истории, которые связаны с ее работой. Это было очень неожиданно, супер и мегаоткровенно", — рассказал холостяк Никита Добрынин.

Однако ведущий поделился своими соображениями относительно изменения психологии человека, который работает в такой сфере:

"Мне кажется, что сама психология человека уже изменена. Человек по-другому ведет себя, относится. Кому-то возможно это подойдет, но я ищу другого", — добавил он.

Эта встреча стала интересным опытом для Никиты Добрынина.

Напомним, что Никита Добрынин впервые прокомментировал причины развода с Дашей Квитковой.