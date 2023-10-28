Красиво и тепло: пять актуальных моделей пуховиков на ноябрь 2023

Ничто не согреет лучше в прохладеную погоду. чем качественный пуховик. Дизайнеры наперебой предлагают самые разнообразные модели этого предмета верхней одежды, поэтому выбрать есть из чего.

С приходом холодов жакеты и легкие курточки сменяются более теплыми предметами гардероба, и самой популярной вещью на конец октября, ноябрь и зиму является комфортный и удобный пуховик. Вряд ли можно найти одежду более универсальную, чем он. Пуховик защищает от холода, ветра, дождя, прекрасно сохраняет тепло, а обилие фасонов, расцветок и фактур дают возможность подобрать оптимальные модели для создания не только практичных, но и красивых ансамблей. Фокус изучил последние модные тенденции и предлагает читателям ознакомиться с наиболее популярными пуховиками, которые в моде осенью 2023.

Классический пуховик

Классика – вечна, и пуховики традиционного кроя и фасона – не исключение. Короткие, до середины бедра или длинные, такие пуховики хороши тем, что их с одинаковым успехом можно носить как на прогулку, так и на работу, создав строгий ансамбль с сапогами на каблуке. Цвета тоже в этом случае традиционные – черный, серый, белый, бежевый или оливковый. Никакого лишнего блеска и отделки. Если хотите оживить образ – к вашим услугам шарфы, шейные платки, головные уборы.

Фото: white_goose.ua

Пуховик оверсайз

Сколько бы этой модели не прочили место среди антитрендов, уже не один сезон пуховики больших размеров остаются на пике моды. Осенью 2023 пуховики оверсайз можно выбирать любых расцветок, с принтом и без, с нарочито крупными деталями отделки и воротником. Под такой пуховик свободно можно надеть объемный свитер, а образ дополнить длинной юбкой или брюками и обувью на плоской подошве. Если пуховик однотонный, акцентом к нему могут послужить шапка, шарф или сумка.

Фото: Соцсети

Пуховик-платье

В сезоне осень 2023 модным станет приталенный пуховик, расклешенный к низу, который напоминает платье. Такие пуховики красиво смотрятся с обувью на каблуке. Под них можно надеть платье или расклешенную юбку, создав красивый женственный образ.

Фото: vitalyandress

Стеганый пуховик

Стеганые пуховики, как и пуховики оверсайз, в моде всегда. Наиболее популярен поперечный стежок и прямой крой, однако существует немало стеганых моделей в стиле бомбера, рубашки, пальто. Поэтому каждая модница может выбрать модель по душе в зависимости от того, чему отдает предпочтение: женственным образам или более дерзким и независимым.

Пуховик с поясом

Пуховики с поясом – еще одна фишка осени 2023. Чаще всего такие пуховики имеют длину до бедра и ниже. Такие пуховики можно носить с любой одеждой, однако очень элегантно они смотрятся с платьями и юбками, а пояс подчеркивает линию талии и придает образу элегантность.

Фото: Соцсети

Среди других популярных моделей, на которые следует обратить внимание осенью 2023, – пуховик-пальто, белый пуховик, пуховик из ткани с металлическим отливом, кожаный пуховик.

Ранее Фокус писал, какая обувь популярна осенью 2023.