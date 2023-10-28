Красиво и тепло: пять актуальных моделей пуховиков на ноябрь 2023

Ничто не согреет лучше в прохладеную погоду. чем качественный пуховик. Дизайнеры наперебой предлагают самые разнообразные модели этого предмета верхней одежды, поэтому выбрать есть из чего.

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С приходом холодов жакеты и легкие курточки сменяются более теплыми предметами гардероба, и самой популярной вещью на конец октября, ноябрь и зиму является комфортный и удобный пуховик. Вряд ли можно найти одежду более универсальную, чем он. Пуховик защищает от холода, ветра, дождя, прекрасно сохраняет тепло, а обилие фасонов, расцветок и фактур дают возможность подобрать оптимальные модели для создания не только практичных, но и красивых ансамблей. Фокус изучил последние модные тенденции и предлагает читателям ознакомиться с наиболее популярными пуховиками, которые в моде осенью 2023.

Классический пуховик

Классика – вечна, и пуховики традиционного кроя и фасона – не исключение. Короткие, до середины бедра или длинные, такие пуховики хороши тем, что их с одинаковым успехом можно носить как на прогулку, так и на работу, создав строгий ансамбль с сапогами на каблуке. Цвета тоже в этом случае традиционные – черный, серый, белый, бежевый или оливковый. Никакого лишнего блеска и отделки. Если хотите оживить образ – к вашим услугам шарфы, шейные платки, головные уборы.

Пуховик оверсайз

Сколько бы этой модели не прочили место среди антитрендов, уже не один сезон пуховики больших размеров остаются на пике моды. Осенью 2023 пуховики оверсайз можно выбирать любых расцветок, с принтом и без, с нарочито крупными деталями отделки и воротником. Под такой пуховик свободно можно надеть объемный свитер, а образ дополнить длинной юбкой или брюками и обувью на плоской подошве. Если пуховик однотонный, акцентом к нему могут послужить шапка, шарф или сумка.

Фото: Соцсети

Пуховик-платье

В сезоне осень 2023 модным станет приталенный пуховик, расклешенный к низу, который напоминает платье. Такие пуховики красиво смотрятся с обувью на каблуке. Под них можно надеть платье или расклешенную юбку, создав красивый женственный образ.

Фото: vitalyandress

Стеганый пуховик

Стеганые пуховики, как и пуховики оверсайз, в моде всегда. Наиболее популярен поперечный стежок и прямой крой, однако существует немало стеганых моделей в стиле бомбера, рубашки, пальто. Поэтому каждая модница может выбрать модель по душе в зависимости от того, чему отдает предпочтение: женственным образам или более дерзким и независимым.

Пуховик с поясом

Пуховики с поясом – еще одна фишка осени 2023. Чаще всего такие пуховики имеют длину до бедра и ниже. Такие пуховики можно носить с любой одеждой, однако очень элегантно они смотрятся с платьями и юбками, а пояс подчеркивает линию талии и придает образу элегантность.

Фото: Соцсети

Среди других популярных моделей, на которые следует обратить внимание осенью 2023, – пуховик-пальто, белый пуховик, пуховик из ткани с металлическим отливом, кожаный пуховик.

Ранее Фокус писал, какая обувь популярна осенью 2023.