Красиво і тепло: п'ять актуальних моделей пуховиків на листопад 2023

Ніщо не зігріє краще в прохолодну погоду, ніж якісний пуховик. Дизайнери навперебій пропонують найрізноманітніші моделі цього предмета верхнього одягу, тому вибрати є з чого.

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З настанням холодів жакети і легкі курточки змінюються більш теплими предметами гардероба, і найпопулярнішою річчю на кінець жовтня, листопад і зиму є комфортний і зручний пуховик. Навряд чи можна знайти одяг більш універсальний, ніж він. Пуховик захищає від холоду, вітру, дощу, прекрасно зберігає тепло, а велика кількість фасонів, забарвлень і фактур дають можливість підібрати оптимальні моделі для створення не тільки практичних, а й красивих ансамблів. Фокус вивчив останні модні тенденції і пропонує читачам ознайомитися з найпопулярнішими пуховиками, які в моді восени 2023.

Класичний пуховик

Класика — вічна, і пуховики традиційного крою та фасону — не виняток. Короткі, до середини стегна або довгі, такі пуховики гарні тим, що їх з однаковим успіхом можна носити як на прогулянку, так і на роботу, створивши суворий ансамбль із чобітьми на підборах. Кольори теж у цьому випадку традиційні — чорний, сірий, білий, бежевий або оливковий. Ніякого зайвого блиску та оздоблення. Якщо хочете оживити образ — до ваших послуг шарфи, шийні хустки, головні убори.

Пуховик оверсайз

Скільки б цій моделі не пророкували місце серед антитрендів, уже не один сезон пуховики великих розмірів залишаються на піку моди. Восени 2023 року пуховики оверсайз можна обирати будь-яких забарвлень, з принтом і без, з навмисно великими деталями оздоблення і коміром. Під такий пуховик вільно можна вдягнути об'ємний светр, а образ доповнити довгою спідницею або штанами і взуттям на плоскій підошві. Якщо пуховик однотонний, акцентом до нього можуть послужити шапка, шарф або сумка.

Фото: Соцмережi

Пуховик-сукня

У сезоні осінь 2023 модним стане приталений пуховик, розкльошений до низу, який нагадує сукню. Такі пуховики мають гарний вигляд із взуттям на підборах. Під них можна вдягнути сукню або розкльошену спідницю, створивши гарний жіночний образ.

Фото: vitalyandress

Стьобаний пуховик

Стьобані пуховики, як і пуховики оверсайз, у моді завжди. Найпопулярнішим є поперечний стібок і прямий крій, проте існує чимало стьобаних моделей у стилі бомбера, сорочки, пальта. Тож кожна модниця може обрати модель до душі залежно від того, чому віддає перевагу: жіночним образам чи більш зухвалим і незалежним.

Пуховик із поясом

Пуховики з поясом — ще одна фішка осені 2023. Найчастіше такі пуховики мають довжину до стегна і нижче. Такі пуховики можна носити з будь-яким одягом, проте дуже елегантний вигляд вони мають із сукнями та спідницями, а пояс підкреслює лінію талії та надає образу елегантності.

Фото: Соцсети

Серед інших популярних моделей, на які слід звернути увагу восени 2023 року, — пуховик-пальто, білий пуховик, пуховик із тканини з металевим відливом, шкіряний пуховик.

Раніше Фокус писав, яке взуття популярне восени 2023 року.