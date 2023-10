8 способов ускорить метаболизм и сжигать жир естественным путем

Эксперты по питанию дают рекомендации, которые помогут ускорить ваш обмен веществ и легко избавиться от лишних килограммов.

Метаболизм — это невидимый двигатель, который дает вам энергию и определяет, насколько эффективно ваше тело сжигает калории и лишний жир. Но как узнать, что ваш метаболизм работает на полную мощность? Согласно различным исследованиям, количество метаболически здоровых взрослых американцев чрезвычайно мало, даже среди людей с нормальным весом. Хотя метаболизм каждого человека уникален, существуют способы ускорить метаболизм и сбросить жир естественным путем, без экстремальных диет или сложных тренировок в спортзале. Об этом пишет Eat This, Not That.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Личный тренер и диетолог Джанна Маси говорит, что: "Многим людям интересно, как максимально эффективно использовать свой метаболизм и достичь желаемой композиции тела. Комбинация сбалансированного питания и образа жизни может помочь достичь своих целей в области здоровья и фитнеса. Хотя ничто не может сжечь лишний жир по волшебству, все это важнейшие способы достижения цели по снижению веса и оптимизации метаболизма".

Сбалансируйте рацион

Фото: Freepik

Поддержание здорового обмена веществ часто сводится к энергетическому балансу. Это означает потребление необходимого количества калорий, необходимого вашему организму для выполнения ежедневных функций. Когда вы достигаете правильного баланса, ваш метаболизм работает более эффективно, помогая вам эффективно управлять своим весом.

Обзор 2017 года показал, что сильное сокращение калорий не всегда помогает вам похудеть, так как когда потребление калорий снижается, организм замедляет скорость метаболизма, сжигая меньше калорий. Как отмечалось ранее, все дело в установлении здорового баланса и выяснении того, что лучше всего подходит именно вам. "Потребляемые и расходуемые калории — это первое, что важно для нашего метаболизма", — говорит Маси.

Потребляйте достаточно белка

Белок — это строительный блок, необходимый вашему организму для восстановления и роста. Исследования показывают, что включение в рацион нежирных белков, таких как бобовые, фасоль, орехи, курица и рыба, может повысить ваш метаболизм, поскольку для их переваривания требуется больше энергии. Маси добавляет: "Белок является наиболее насыщающим макронутриентом. Он также помогает наращивать мышцы, поддерживая при этом здоровый и оптимальный обмен веществ".

Практикуйте силовые тренировки

Фото: Freepik

Мышцы подобны печи для сжигания калорий. По данным клиники Майо, чем больше у вас мышц, тем больше калорий вы сжигаете — даже в состоянии покоя. Упражнения с отягощениями, например, поднятие тяжестей помогают наращивать и поддерживать мышечную массу, ускоряя метаболизм.

"Поднятие тяжестей и тренировки с отягощениями принесут больше пользы вашему телу и метаболизму, чем любой вариант быстрого решения проблемы, который вы видите в Интернете. Мышцы — это лекарство", — говорит Маси.

Добавьте кардио

Кардиотренировки, такие, как бег или езда на велосипеде, сжигают калории и поддерживают более высокий уровень метаболизма даже после тренировки. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют уделять не менее 150 минут кардио умеренной интенсивности каждую неделю, чтобы поддерживать высокий уровень метаболизма. "Очень важно регулярно заниматься аэробной деятельностью, которая вам нравится, чтобы поддержать ваше сердце и сердечно-сосудистую систему", — утверждает Маси.

Избегайте обезвоживания

Фото: Freepik

Поддержание достаточного количества жидкости помогает организму более эффективно перерабатывать калории, и даже легкое обезвоживание может замедлить обмен веществ "Вода необходима для различных метаболических процессов, включая расщепление пищи и транспортировку питательных веществ по всему организму", — объясняет доктор медицинских наук, диетолог Триста Бест, доктор медицинских наук. "Даже легкое обезвоживание может затруднить эти процессы и замедлить скорость метаболизма, что потенциально затрудняет эффективное сжигание калорий. Старайтесь выпивать не менее 8-10 стаканов воды в день, чтобы поддерживать обмен веществ".

Выбирайте здоровые перекусы

Выбор здоровых продуктов в качестве перекуса может поддерживать ваш метаболизм в отличной форме. "Включение в свой рацион продуктов, ускоряющих обмен веществ, — это разумный выбор. Орехи, такие как миндаль и грецкие орехи, богаты полезными жирами и белками, помогают контролировать аппетит и обмен веществ. Греческий йогурт, наполненный белком и пробиотиками, сохраняет чувство сытости и поддерживает здоровье кишечника". Ягоды, такие как черника и клубника, являются низкокалорийными и богатыми антиоксидантами вариантами перекуса, которые будут поддерживать ваш обмен веществ и здоровье", — говорит Бест.

Научитесь справляться со стрессом

Фото: Getty

Известно, что хронический стресс может спровоцировать выброс гормонов, которые приводят к увеличению веса. Такие методы, как медитация, йога или дыхательные практики, могут помочь уменьшить стресс и поддержать ваше метаболическое здоровье. Маси говорит: "Когда у вас стресс, это приводит к повышению уровня кортизола, что может заставить вас потреблять больше вкусной еды. Это продукты с высоким содержанием натрия, жиров и углеводов".

Высыпайтесь

Исследования показывают, что недостаток сна нарушает баланс важнейших гормонов, которые регулируют аппетит и влияют на массу тела.

"Достаточный сон является фундаментальным фактором поддержания здорового обмена веществ и контроля веса", — утверждает Бест. "Старайтесь спать семь-девять часов каждую ночь. Это количество очень важно, поскольку сон играет ключевую роль в регуляции гормонов, отвечающих за голод и аппетит. Когда вы не высыпаетесь, это нарушает баланс этих гормонов, что провоцирует повышенную тягу к калорийной и сладкой пище"

Напомним, врачи назвали 3 популярных продукта, которые замедляют ваш метаболизм

Ранее Фокус писал о том, как "разбудить" метаболизм и снова начать худеть: 4 совета от нутрициолога.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.