Тыквы и привидения: топ-7 вариантов маникюра на Хэллоуин 2023 (фото)

Во время Хэллоуина обычно происходит посещение тематических костюмированных вечеринок, на которые стоит сделать соответствующий маникюр.

Приближается самый страшный праздник года — Хэллоуин, и отличным дополнением к тематическим костюмам станет соответствующий маникюр. Фокус собрал топ-7 идей "жуткого" покрытия ногтей.

Громче всего Хэллоуин отмечается в США, Канаде, Ирландии и Великобритании. Хотя в этих странах он не является государственным праздником, но по популярности уступает лишь Рождеству. В Украине праздник получил распространение после обретения независимости. Его отмечают в ночь на 1 ноября.

Во время Хэллоуина происходит традиционное выпрашивание конфет детьми, посещение тематических костюмированных вечеринок, украшение дома и зданий, создание узнаваемого фонаря из тыквы.

Яркий

Начнем с яркого варианта. Ногти можно покрыть фиолетовым, зеленым, красным цветами, за счет чего они точно привлекут к себе внимание, выделяясь на фоне вашего образа, особенно если он будет однотонным и темным.

К покрытию можно добавить различные рисунки, наклейки или камни. Например, пауков, глаз, привидений.

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С "кровью"

Праздничные ногти можно "облить кровью", добавив красный лак, который растечется по пластинке потеками и каплями. Это своего рода обратный французский маникюр с праздничными особенностями Хэллоуина.

Французская не классическая классика

Можно обратиться к традиционным вариантам, например, французского маникюра. Однако для жуткого праздника стоит выбрать именно темные оттенки и дополнить их камнями или соответствующими рисунками.

Блестки и рисунки

На ваших ногтях могут появиться картины с волками, тыквами, привидениями и другими хэллоуинскими персонажами. Для этого стоит найти хорошего мастера, который сможет воспроизвести ваши желания и видение праздничного маникюра. Или же использовать уже готовые наклейки.

Паутина и тыквы

Одним из самых распространенных атрибутов жуткого праздника является паутина и, соответственно, ее архитекторы — пауки. Их можно совместить с другими персонажами Хэллоуина, например, призраком или тыквой.

Хэллоуинская тыква заслуживает особого внимания фанатов этого праздника. Ее относительно легко рисовать, и она будет выделяться на фоне мрачных оттенков

Темная ночь

Хэллоуин обычно ассоциируется с темнотой и ночью. Вы можете изобразить на ногтях именно это время суток, нарисовав луну, деревья и птиц.

Призраки

Преимущество этих персонажей в том, что их достаточно легко нарисовать. Нужен только белый и черный лаки. При желании, конечно, можно дополнить рисунок дополнительными элементами.

Напомним, какой маникюр был популярен на Хэллоуин-2021.

Также Фокус писал о популярном оттенке маникюра на осень 2023 под названием "чай латте".