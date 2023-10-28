Икона детской моды: какие пальто носит принцесса Шарлотта (фото)

Кейт Миддлтон подбирает для дочери пальто, которые соответствуют ее возрасту и мероприятию, где появляется юная принцесса.

Восьмилетняя дочь принца и принцессы Уэльских, принцесса Шарлотта, растет настоящей модницей. Кейт Миддлтон прививает ей любовь к изящным вещам и одевает ее просто и в то же время очень элегантно. Учитывая популярность девочки, несложно понять, почему любая вещь, которая появляется на ней, тут же исчезает с полок магазинов. Гардероб Шарлотты ожидаемо меняется в соответствии с сезоном. Фокус решил вспомнить, в чем выходила юная королевская особа в разные сезоны. Отметим сразу, что, как и ее мама, принцесса очень любит пальто. Вот их мы и рассмотрим.

Белое пальто от Amaia

Летнее белое пальто от Amaia принцесса Шарлотта надела во время гала-концерта, посвященного коронации Чарльза III. По словам Амайи Арриеты, основательницы Amaia, ее команда "очень гордится", увидев принцессу Шарлотту в летнем пальто Razorbil.

Все изделия Амайи изготавливаются вручную в Испании в небольшом семейном ателье.

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"Пальто принцессы Шарлотты изготовлено из плотного крепа цвета слоновой кости. Форма очень похожа на ту, что она носила недавно в темно-синем пальто: двубортное, с круглым воротником и приталенное, но в более легкой весенней версии. Оно шикарное, простое и классическое", – говорит дизайнер.

Арриета имела в виду темное пальто, в котором девочка была на платиновом юбилее королевы Елизаветы II.

Фото: Getty

"Это так трогательно, что принцесса носила Razorbil в два таких исторических момента", — гордится Амайя.

Черное пальто от Ancar

Принцесса Шарлотта в сентябре 2022 года присоединилась к королевской семье в Вестминстерском аббатстве во время прощания с прабабушкой-королевой. Девочка надела черное пальто от Ancar из смесовой шерсти, с прошитым бархатным воротником и клапанами передних карманов в тон. Пальто полностью на подкладке, с бархатными пуговицами и бархатной фестончатой окантовкой. На похоронах Шарлотта впервые была в шляпе, что говорит о ее взрослении.

Фото: Getty Images

Бордовое пальто от Trotters Childrenswear

На рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве Шарлотта прибыла в бордовом пальто от Trotters Childrenswear стоимостью 160 фунтов.

Красивое, элегантное классическое пальто изготовлено из 100% шерсти. Оно имеет бархатную отделку в тон на воротнике, карманах и соответствующие бархатные пуговицы. Образ она дополнила черными плотными колготками и туфельками на плоской подошве.

Фото: Getty Images

Раньше Фокус писал о том, какой навык прививает Кейт Миддлтон своей дочери.