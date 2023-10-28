28 октября 2023 года: святой Параскевы - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя прясть, вышивать и шить, а также отказывать в помощи.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святой Параскевы. Она родилась в обеспеченной семье, но решила вести аскетическую жизнь еще в юности. Во времена императора Диоклетиана начались гонения за христианами. Параскеву схватили и привели на суд. Ее долго пытали, а потом обезглавили.

Что нельзя делать 28 октября:

прясть, вышивать и шить;

отказывать в помощи;

красить что-то.

Народные поверья и приметы:

с вишни еще не опали листья — тепло еще продержится;

утренний иней — будет мороз;

круг вокруг луны — к буре;

утренний туман — к оттепели.

День ангела празднуют:

Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен, Ян.

Родились в этот день:

1955 год — Билл Гейтс, основатель и председатель совета директоров корпорации "Майкрософт";

1967 год — Джулия Робертс, американская актриса и продюсер, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и др.

А также в этот день:

1913 год — открывают трамвайное движение в Виннице;

1938 год — 17 тысяч польских евреев арестовывают в Третьем Рейхе и отсылают к польской границе, однако польское правительство отказалось их принять;

2007 год — представлен список "100 гениев современности, живущих сегодня" британской газеты The Daily Telegraph, в который входит украинский художник Иван Марчук.