Звезда сериала "Друзья" актер Мэтью Перри скончался на 55 году жизни: что известно

Тело голливудского актера нашли в джакузи в собственном доме. Ранее сам Перри признавался, что имел проблемы с употреблением наркотиков.

В Лос-Анджелесе 28 октября скончался звезда сериала "Друзья" актер Мэтью Перри. Его тело нашли сотрудники правоохранительных органов в джакузи собственного дома. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Журналисты со ссылкой на свои источники в силовых структурах пишут, что полицейские приехали в дом актера около 16:00 и обнаружили его без сознания. Как оказалось Перри лежал в джакузи уже мертвым. Следственные органы начали расследования и пока о причинах смерти не сообщают, однако примечательно, что инцидентом занимаются детективы отдела по расследованию убийств, связанных с ограблениями Департамента полиции Лос-Анджелеса.

Представители компании Warner Brosers уже отреагировали на смерть актера и выразили семье, близким и всем его преданным поклонникам свои соболезнования.

"Мы потрясены кончиной нашего дорогого друга Мэттью Перри. Мэттью был невероятно талантливым актером и неотъемлемой частью семьи Warner Bros. Television Group. Влияние его комедийного гения ощущалось во всем мире, и его наследие будет жить в сердцах многих людей. Это очень тяжелый день", — говорится в заявлении компании.

Также соболезнования выразили и представители телекомпании NBC, которая транслировала все 10 сезонов сериала. По их словам Перри дарил радость сотням миллионов людей по всему миру благодаря своей безупречной комедийной игре и острому уму.

Метью Перри — талантливый актер

Мэттью Перри родился 19 августа 1969 года в городе Уильямстаун, штат Массачусетс. Его карьера в Голливуде началась в 1980-х годах, а в 1994 он начал сниматься в культовом сериале "Друзья" — за 10 лет было снято 236 серий картины.

Перри был известен своим юмористическом мастерством, поэтому многие его считали талантливым комедийным актером. В начале 2000-х Перри работал также на телевидении и сыграл две роли в сериалах "Элли Макбил" и "Западное крыло". За роль в последнем, актер был дважды номинирован на премию "Эмми" в категории "Лучший приглашенный актер в драматическом телесериале".

Кадр из сериала "Друзья"

Ходили слухи, что Перри пристрастился к алкоголю и наркотикам. Уже в 2022 году он дал интервью изданию People, в котором рассказал о своих пагубных привычках. Перри признался, что в 2018 году на две недели попал в кому и чуть было не умер из-за чрезмерного употребления опиоидов, после чего в течение 9 месяцев ему пришлось восстанавливать свое здоровье.

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"Когда меня впервые госпитализировали, врачи сказали семье, что моя возможность выжить — 2%. Меня подключили к ЭКМО. Обычно после такого не выживают. В ту ночь пять человек были подключены к аппарату ЭКМО, остальные четверо умерли, а я выжил", — рассказал он журналистам.

Напомним, еще недавно, точнее 18 октября, 54-летний Мэттью Перри показал редкое фото со своим отцом. На снимке голливудский актер стоит с Джоном Беннетом Перри, который также снимался в некоторых известных картинах — "День независимости" и "Джордж из джунглей".