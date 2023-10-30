Ченнинг Татум и Зои Кравиц повторили образы из культового фильма ужасов (фото)

Звездная пара посетила вечеринку в честь Хэллоуина 2023, которую организовала Кендалл Дженнер.

43-летний американский актер Ченнинг Татум оделся в малыша во время вечеринки в честь Хэллоуина 2023. Об этом пишет People.

Накануне супермодель Кендалл Дженнер организовала "жуткую" звездную вечеринку в Лос-Анджелесе, которую посетили многие звезды.

Среди них были Ченнинг Татум и его девушка Зои Кравиц, 34. Звездная пара одними из первых прибыла в легендарное голливудское заведение Chateau Marmont.

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Ченнинг Татум и Зои Кравиц

Следуя тематическому дресс-коду мероприятия, 34-летняя Кравиц прибыла как главный персонаж из культовой картины Романа Полански 1968 года "Ребенок Розмари" с ее легендарной прической парикмахера Видала Сасуна.

Одетая в призрачную белую ночную рубашку Розмари и сжимая большой кухонный нож, вероятно, фальшивый, американская звезда неизбежно привлекала внимание накануне празднования Хэллоуина 2023.

Кадр из фильма "Ребенок Розмари"

Присоединившись к своей девушке, с которой он встречается два года, 43-летний Татум также выглядел нестандартно, одевшись ребенком Розмари в ярко-голубой комбинезон и белую детскую шляпку с яркой желтой отделкой.

Напомним, Ченнинг Татум и Зои Кравиц провели время с дочерью актера от Дженны Деван.

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