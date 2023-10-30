"Он милый": Гвинет Пэлтроу рассказала о своем муже

Актриса и сценарист Брэд Фелчак поженились в 2018 году. До этого Пэлтроу была в браке с Крисом Мартином, от которого родила двоих детей — Мозеса и Эппл.

51-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу рассказала, как ее муж Брэд Фелчак, 52, открыл ее сердце для возможности снова влюбиться. Об этом пишет Daily Mail.

Выступая перед публикой на сцене во время мероприятия "Besties" в Сиднее, звезда экрана объяснила, что ее возлюбленный помог ей преодолеть ее уязвимость.

Когда актрису спросили, боится ли она начинать новые отношения, Пэлтроу сказала аудитории, что она "окаменела".

"Я думаю, что я человек, который все равно боится интимной близости", — призналась бывшая жена фронтмена "Coldplay" Криса Мартина.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

"Поэтому некоторые парни, которых я выбрала в своей жизни, были людьми, которые не были полностью способны к интимным отношениям, и поэтому вы можете сказать: "О, [у них проблемы]. Я готов это сделать, а они нет". Это просто хитрый способ не признать себя тем, кого ты знаешь. И мне все еще иногда страшно", — добавила актриса.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фелчак

Впоследствии она раскрыла некоторые детали своего брака со сценаристом Брэдом Фелчаком, за которого вышла замуж в 2018 году.

"Мы женаты пять лет, и иногда я думаю: "трудно быть такой уязвимой". Он требует полной интимности и открытости, поэтому для меня это как практика", — призналась Пэлтроу.

Знаменитость добавила: "Мне очень повезло с Брэдом, потому что у меня с ним есть химия, и он мой лучший друг. Он очень заботится о качестве наших отношений. Вторые браки могут быть действительно особенными", — считает звезда фильмов Marvel.

Далее актриса объяснила, что в браке еще много искры, и ее муж считает, что она выглядит "горячей".

Дочь Гвинет Пэлтроу с отчимом Фото: скріншот

"Он милый", — добавила мама двоих детей.

В сентябре 2023 года звездная пара отпраздновала пятилетие своего брака. Они начали встречаться за четыре года до того, как поженились.

Напомним, как Гвинет Пэлтроу использует свою статуэтку "Оскар".

Также Фокус писал о появлении актрисы в компании ее 17-летнего сына от Криса Мартина.