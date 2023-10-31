В Украине не могли диагностировать: Оля Полякова рассказала о болезни мамы

Светлана Ивановна давно болеет, однако получила точный диагноз только в Англии.

44-летняя украинская певица Оля Полякова рассказала о болезни мамы, которую удалось диагностировать лишь за границей. Семейными подробностями звезда сцены поделилась в разговоре с Евгением Фешаком.

Оказалось, что только в Англии маме артистки, Светлане Ивановне, смогли поставить диагноз аутоиммунной болезни, несмотря на то, что в Украине долгое время точно не могли сделать медицинские выводы.

"Она лечится. У моей мамы нашли такую аутоиммунную болезнь, которую не могли найти здесь. Она давно болеет, не могли поставить очень долго диагноз", — признается уроженка Винницы.

Мама Оли Поляковой

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Кроме этого, Оля Полякова поблагодарила Англию за то, что ее мама может лечиться бесплатно, ведь "она там зарегистрирована".

Оля Полякова

Певица добавила, что Светлана Ивановна на выходные забирает внучку Алису из школы на выходные. Также в Англии находится старшая дочь Поляковой Маша. Семья артистки перебралась в Великобританию с началом полномасштабной войны в Украине. Там наследницы Поляковой живут и учатся.

Оля Полякова с мамой

Напомним, Оля Полякова прокомментировала конфликт с Тиной Кароль.

Также Фокус писал о судьбе московского дома Оли Поляковой.