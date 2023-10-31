Актеры сериала "Друзья" впервые высказались после смерти Мэттью Перри

Мэттью Перри 10 сезонов играл в "Друзьях" Чендлера Бинга. За это время актерский состав стал больше, чем коллегами по съемочной площадке.

Звезды сериала "Друзья", Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан и Дэвид Швиммер, отдали дань уважения своему покойному коллеге и другу Мэттью Перри, который в течение 10 сезонов играл Чендлера Бинга, и опубликовали совместное заявление для People.

Коллеги актера, который скончался в 54 года, два дня хранили молчание, но их последнее слово другу и коллеге преисполнено искренней скорби:

"Мы все совершенно опустошены потерей Мэттью. Мы были больше, чем просто актерами. Мы — семья. Нам так много можно сказать, но прямо сейчас нам понадобится минутка, чтобы оплакать и пережить эту непостижимую потерю. Со временем мы скажем больше, когда сможем. На данный момент наши мысли и наша любовь с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто любил его во всем мире".

Соавторы сериала Марта Кауфман и Дэвид Крейн вместе с исполнительным продюсером Кевином Брайтом тоже выступили с совместным заявлением.

"Мы потрясены и глубоко опечалены кончиной нашего любимого друга Мэттью. Это все еще кажется невозможным. Все, что мы можем сказать, это то, что мы чувствуем себя счастливыми, потому что он был частью нашей жизни. Он был блестящим талантом. Слово, что актер сам делает роль, — это клише, но в случае с Мэттью нет более правдивых слов. С того дня, как мы впервые услышали, как он воплощает роль Чендлера Бинга, для нас больше не было никого. Мы всегда будем ценить радость, свет и ослепительный интеллект, который он привносил в каждый момент — не только в свою работу, но и в жизнь. Он всегда был самым веселым человеком в комнате. Более того, он был самым милым, с щедрым и бескорыстным сердцем. Мы посылаем всю нашу любовь его семье и друзьям. Это действительно тот случай, когда наши сердца разбиты", – говорится в их публикации.

Еще в 2021 году актерский состав "Друзей" воссоединился для обложки People в поддержку специального фильма "Друзья: Воссоединение", премьера которого состоялась в мае того же года на канале HBO Max.

"Я чувствую, что мы можем продолжить с того места, на котором остановились, и время не пройдет. Мы связаны, несмотря ни на что", – говорила тогда Лиза Кудроу.

Год спустя, когда Перри появился в одиночку на обложке журнала People в поддержку своих мемуаров "Друзья, любовники и большая ужасная вещь", звезда подробно рассказала, как актеры "Друзей" поддерживали его в его борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами.

"Они понимали и были терпеливы. Это как пингвины. В природе, когда один из них болен или серьезно ранен, другие пингвины окружают его, подпирают и ходят до тех пор, пока этот пингвин не сможет ходить самостоятельно. И это что-то вроде того, что актеры сделали для меня", – рассказывал покойный актер.

Чендлер запомнился зрителям чувством юмора

Перри был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе 28 октября. По предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ. На месте происшествия не обнаружено никаких наркотиков и других веществ.

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