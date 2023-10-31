Фанаты несут цветы к квартире "Друзей" после смерти "Чендлера" (фото)

Мэттью Перри, исполнитель роли Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья", умер в возрасте 54 лет в своем доме в Лос-Анджелесе.

Фанаты несут цветы к квартире "Друзей" после внезапной смерти Мэттью Перри 28 октября 2023 года. Снимками делится фан-аккаунт покойного американо-канадского актера в X (Twitter).

"Чествование Мэттью Перри возле квартиры "Друзей" в Нью-Йорке. Его так любили", — отмечают сторонники "Чендлера Бинга".

Фанаты культового ситкома несут цветы и записки к зданию, где снимали "Друзей" в конце 90-х и в начале 2000-х. Они пишут, что "потеряли друга", почтив память Мэттью Перри, который ушел из жизни на 55-м году жизни.

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"Чендлер" был найден мертвым в гидромассажной ванне своего дома в Лос-Анджелесе 28 октября 2023 года. Источники в правоохранительных органах сообщили, что на месте происшествия не было замечено запрещенных веществ или следов насильственной смерти.

Кадр из сериала "Друзья" Фото: Скриншот

Кроме "Друзей", покойный Перри также сыграл в ряде фильмов. В частности, "Девять ярдов", "Мошенники", "Танго втроем" и другие.

Напомним, Сальма Хайек почтила память Мэттью Перри, с которым сыграла в главных ролях в фильме "Глупцы всегда спешат".

Также Фокус писал об опубликованной записи вызова 911 после смерти Мэттью Перри в джакузи его дома.