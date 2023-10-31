Екатерина Осадчая планирует открыть именной благотворительный фонд

Телеведущая снялась в новой фотосессии для украинского издания Vogue и дала эксклюзивное интервью.

Екатерина Осадчая, известная украинская телеведущая, в интервью изданию Vogue. объявила о запланированном открытии именного благотворительного фонда, который в ноябре объединит все ее благотворительные инициативы.

"Еще год назад я поставила себе цель не открывать фонд, но потом поняла, что для развития проектов и привлечения помощи от международных партнеров нужно создать полноценную структуру", — рассказала она.

Сейчас фонд Екатерины Осадчей сосредоточен на помощи в поиске людей, находящихся в гражданском плену, а также на помощи детям, которые оказались без семейной опеки. Ее усилия направлены на расширение этих деятельностей и привлечение широкой общественности для поддержки гуманитарных усилий фонда. Предполагается, что именной фонд телеведущей станет важным инструментом в борьбе за права и благосостояние людей, оказавшихся в уязвимых жизненных ситуациях.

На фотографиях, сделанных киевским фотографом Эндрю Греем, Екатерина представлена в разных элегантных образах, включая белый шерстяной жакет от украинского бренда SIX, черный брючный костюм от шведской марки Filippa K и оверсайз-пиджак от известного украинского модного дома Litkovska.

В сентябре Екатерине Осадчей исполнилось 40 лет. По словам самой телеведущей, она провела 18 лет в черном прямоугольнике телевизора, с чем многие зрители украинских экранов уже успели свыкнуться. Популярность началась с ее участия в развлекательной программе "Светская жизнь", которая стала своеобразным отражением эпохи больших перемен в Украине.

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"Программа эволюционировала: мы стартовали с Оранжевой революции, пережили кризис 2008 года, Майдан в 2014-м, ковид. Затем случилась полномасштабная война", — вспоминает она.

""Я плачу, потому что вы плачете", — говорит Екатерина Осадчая и вытирает еле заметные слезы. Мы видимся в Амстердаме в середине августа — по инициативе киевского ритейлера и мецената Кристины Храновской в атриуме городского совета открылась передвижная экспозиция War Diaries: дневников украинских детей и подростков, переживших российскую оккупацию. В два голоса и на двух языках Катя вместе с главным дирижером нидерландского симфонического оркестра Лоренцо Виотти зачитывают записи детей: о внезапной потере привычной жизни, разлуке с отцом — и о банальном зле. Для растроганных европейцев эти истории — шокирующая рифма на дневники Анны Франк (ее дом-музей расположен неподалеку). Для украинцев, собравшихся здесь сегодня, чтение превратилось в коллективный траур. Каждый — наедине со своей травмой, но все вместе чувствуют общую боль," — пишут в издании Vogue.

Напомним, что Катя Осадчая призналась, где будет жить ее 20-летний сын после обучения в США.