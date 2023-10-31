Селена Гомес решила на время уйти из соцсетей и объяснила, почему
Певица поделилась личными переживаниями, признавшись в своей собственной борьбе с психическими проблемами.
31-летняя американская певица и актриса Селена Гомес объявила о временном прекращении активности в социальных сетях на фоне ужаса, насилия и ненависти в мире. Об этом она написала в сторис своего Instagram.
Знаменитость заявила о необходимости защиты всех, особенно детей, от насилия, подчеркивая, что ей "становится плохо, когда страдают невинные люди". Она также отметила важность того, чтобы остановить этот ужас навсегда.
"Люди, которых пытают и убивают, или любой акт ненависти к любой группе — это ужасно. Все люди нуждаются в защите, особенно дети. Насилие должно быть остановлено навсегда. Мне жаль, если моих слов никогда не будет достаточно для всех или хэштега. Я просто не могу стоять в стороне, когда страдают невинные люди. От этого мне становится плохо. Я бы хотела изменить мир. Но пост этого не сделает. С любовью, Селена", — говорится в сообщении
Гомес также отметила, что ее обеспокоенность по поводу насилия и ненависти в мире усилилась после того, как она стала свидетелем страданий своей младшей сестры.
Знаменитость рассказала, что в 2020 году ей поставили диагноз "биполярное расстройство". Она подчеркнула, что этот диагноз дал ей знания и понимание, которые она искала, помогая ей снова найти свою радость и быть собой.
Напомним, что Селена Гомес сходила на дружеский ужин с Бруклином Бекхэмом без его жены.