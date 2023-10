Хайди Клум продемонстрировала, как празднует Хэллоуин

Звезда показала свой новый костюм на Хэллоуин и атмосферу праздника.

Недавно Хайди Клум, известная своей креативностью на Хэллоуин, намекнула на свой нынешний костюм. Модель поделилась мгновением покоя, расположившись полностью обнаженной на розовом диване. об этом сообщает издание Glamour.

heidiklum Instagram

50-летняя звезда решила не изменять идее 2022 года и использовать фильтр для сториз в Instagram, похожий на костюм с прошлогоднего Хэллоуина. Хайди выложила фото, где она позирует с фильтром костюма дождевого червяка с праздничными угощениями.

heidiklum Instagram

На этот раз 50-летняя модель говорит, что ее девиз — "GO BIG OR GO HOME", что, кажется, является ее философией Хэллоуина каждый год.

Отметим, что в 2022 году Хайди поразила общественность своим костюмом в виде гигантского дождевого червя, потратив на его создание четыре месяца На одевание и нанесение грима ушло еще 12 часов.

Прошлогодний образ Хайди Клум

Во время интервью для The Hollywood Reporter, Клум отметила, что Хэллоуин для нее — это не только праздник, но и настоящее искусство. Она подчеркнула, что каждый костюм — это большой труд и творческий процесс, который требует затраты огромного количества времени и энергии.

