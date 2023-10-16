Хайди Клум показала, какой была 30 лет назад (фото)

По словам Хайди, разглядывая снимки, она поняла, что чувствуют девушки, которые приходят в программу "Следующая топ-модель Германии".

Related video

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум и в свои 50 лет остается очень востребованной в профессии. Она ходит по подиуму, ведет шоу Germany's Next Topmodel, где ищет новые таланты для мира моды, и снимается в рекламе нижнего белья вместе с 19-летней дочерью Лени. Однако путь к славе был долгим, и в начале 90-ых она, как и большинство девушек сейчас, рассылала свои портфолио. В частности Хайди показала фотографии, которые делала для заявки на участие в конкурсе моделей 1992 года.

Важно

Хайди Клум заверила, что ее костюм на Хэллоуин 2023 переплюнет прошлогодний наряд червя

На них совсем юная Клум позирует в разных купальниках, сидя или стоя у стены. У нее длинные волосы, ровная осанка и знакомая всему миру улыбка.

В подписи Хайди отметила, что эти фотографии лежали в коробке, которую ее мама принесла из подвала. Хайди добавила, что теперь она смотрит подобные фото и видео девушек, которые мечтают стать моделями.

Путь в моду для Клум был предопределен с момента ее рождения. Мать девушки была стилистом, а отец – директором косметической корпорации, Поэтому будущая звезда с детства тянулась к красоте и ярким сверкающим нарядам.

Однако поначалу Хайди не везло на кастингах, поскольку ее фигура по тогдашним меркам считалась нестандартной. Из-за широких бедер и роста 176 сантиметров она часто получала отказ и сидела на скамейке запасных в модельных агентствах. Однако в 1992 году Хайди победила в популярном тогда шоу Томаса Готтшалка "Wetten, dass ..?". Она успешно обошла более 20 тысяч соперниц и выиграла контракт с влиятельным агентством на 300 тысяч долларов.

После такого блистательного старта педантичная немка Хайди просто не могла уже отступить назад. Рекламные кампании стильных марок одежды, фотосессии и модные показы стали частью ее жизни.

Ранее Фокус писал, что Хайди снялась в ультракоротком платье.