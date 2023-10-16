Гайді Клум показала, якою була 30 років тому (фото)

За словами Гайді, роздивляючись знімки, вона зрозуміла, що відчувають дівчата, які приходять у програму "Наступна топ-модель Німеччини".

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Німецька супермодель і телеведуча Гайді Клум і в свої 50 років залишається дуже затребуваною в професії. Вона ходить подіумом, веде шоу Germany's Next Topmodel, де шукає нові таланти для світу моди, і знімається в рекламі спідньої білизни разом із 19-річною донькою Лені. Однак шлях до слави був довгим, і на початку 90-их вона, як і більшість дівчат зараз, розсилала свої портфоліо. Зокрема Гайді показала світлини, які робила для заявки на участь у конкурсі моделей 1992 року.

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На них зовсім юна Клум позує в різних купальниках, сидячи або стоячи біля стіни. У неї довге волосся, рівна постава і знайома всьому світу усмішка.

У підписі Гайді зазначила, що ці фотографії лежали в коробці, яку її мама принесла з підвалу. Гайді додала, що тепер вона дивиться подібні фото та відео дівчат, які мріють стати моделями.

Шлях у моду для Клум був визначений з моменту її народження. Мати дівчини була стилістом, а батько — директором косметичної корпорації, тож майбутня зірка з дитинства тягнулася до краси та яскравого блискучого вбрання.

Однак спочатку Гайді не щастило на кастингах, оскільки її фігура за тодішніми мірками вважалася нестандартною. Через широкі стегна і зріст 176 сантиметрів вона часто отримувала відмову і сиділа на лавці запасних у модельних агентствах. Однак 1992 року Гайді перемогла в популярному тоді шоу Томаса Готтшалка "Wetten, dass ...?". Вона успішно обійшла понад 20 тисяч суперниць і виграла контракт із впливовим агентством на 300 тисяч доларів.

Після такого блискучого старту педантична німкеня Гайді просто не могла вже відступити назад. Рекламні кампанії стильних марок одягу, фотосесії та модні покази стали частиною її життя.

Раніше Фокус писав, що Гайді знялася в ультракороткій сукні.