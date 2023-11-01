Трэвис Баркер раскрыл имя и дату рождения своего сына от Кортни Кардашьян
Музыкант и его жена Кортни Кардашьян сейчас ждут своего первого совместного малыша.
Трэвис Баркер и Кортни Кардашьян поделились именем и приблизительной датой рождения своего ожидаемого сына. Дата рождения малыша стала известной во время записи эпизода подкаста "One Life One Chance with Toby Morse", в котором 47-летний барабанщик Blink-182 раскрыл детали. Об этом сообщает издание People.
Будущий малыш получит имя Рокки тринадцатый Баркер. Что касается даты его рождения, то они ожидают его на Хэллоуин или в первой неделе ноября, в зависимости от самочувствия мамы.
"Мы собирались выступить на Гавайях, но именно на этой неделе должен родиться Рокки", — сказал Баркер в подкасте.
В июле Баркер пошутил, что его будущего сына могут назвать "Рокки 13", во время разговора со своей 17-летней дочерью Алабамой в интервью GOAT Talk для Complex.
Кортни Кардашьян сообщила возлюбленному о своей беременности во время концерта его группы Blink-182. Знаменитость прыгала в толпе фанатов на стадионе в Лос-Анджелесе, держа в руках плакат с большими черными буквами, на котором было написано: "Трэвис, я беременна!".
Отметим, что звездная пара отказалась от громких празднований, организовав гендер-пати для самых близких. 44-летняя звезда реалити и бизнесвумен Кортни Кардашьян и ее возлюбленный, 47-летний американский музыкант Трэвис Баркер, сообщили пол будущего ребенка, опубликовав совместный пост в Instagram.
Напомним, что Кортни Кардашьян считает, что жизнь ее ребенка спасло дополнительное УЗИ.