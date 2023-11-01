Черт и бурундучок: Дэвид Бекхэм показал хэллоуинские образы с дочкой (фото)

Звездный отец с 12-летней дочерью Харпер нарядились на Хэллоуин 2023, проводя праздник без Виктории Бекхэм и трех их сыновей.

48-летний британский футболист Дэвид Бекхэм показал хэллоуинские образы с дочерью Харпер, 12. Снимками многодетный отец делится в своем Instagram с более 84 млн подписчиков.

"Счастливого Хэллоуина от меня и моего маленького бурундучка", — отметил Бекхэм и добавил, что им не хватает Виктории и трех сыновей — Бруклина, Круза и Ромео.

Звездный футболист предстал в образе черта с соответствующими рогами и эффектным макияжем глаз. Тем временем 12-летняя Харпер продемонстрировала розовый макияж глаз и разрисованный носик. К своему хэллоуинскому образу бурундучка она добавила серую повязку с ушками.

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Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер

"Отлично. И должен сказать, что, хоть я не люблю футбол, но документальный фильм мне очень нравится", "Счастливого Хэллоуина, мистер Бекхэм и семья.... в этот четверг я снова буду играть в футзал и забью гол", "Счастливого Хэллоуина", — пишут в комментариях фанаты отца четверых детей.

Напомним, как Дэвид Бекхэм будет относиться к будущим бойфрендам Харпер.

Также Фокус писал о появлении 12-летней Харпер в компании отца и братьев на модном ивенте в Париже.