Телеведущая Маша Ефросинина призналась, что ее брак на грани распада

Причиной этого стала постоянная удаленность ее мужа от семьи из-за его военной службы в ВСУ.

Мария Ефросинина рассказала, что муж часто возвращается домой на отпуск, но после нескольких дней совместной жизни снова уезжает в зону боевых действий, что приводит к проблемам в их взаимопонимании. Об этом она сообщила в своем выпуске проекта "Экзамен" с хмельницким блогером и волонтером Еленой Мандзюк на Youtube.

Супруги признаются, что пытаются сохранить свои отношения, но непрерывный цикл расставаний стал очень изнурительным для обоих. Маша Ефросинина подчеркнула, что эта ситуация подвела их взаимоотношения на большому испытанию и они вынуждены делать усилия, чтобы сохранить свою семью. Она выразила надежду, что они с мужем смогут найти компромисс и путь к сохранению своего брака даже в сложных условиях.

"Нам очень с Тимуром тяжело. Мы расстаемся каждый раз, как он приходит в отпуск. В первые три дня мы расстаемся, потому что тот, кто приходит, совсем другой человек," — признается ведущая.

Ранее Маша рассказывала, что ее слишком эмоциональный характер столкнулся с холодным умом мужа. В конце марта 2022 года Ефросинина решила уехать за границу вместе со своими детьми, а Тимур остался в Украине.

"У нас было разное эмоциональное состояние. Оно было биполярное. Мы не сходились ни в чем, у нас каждый по-разному свое переживал. Союзом в том мы стать не смогли", — призналась телеведущая, добавив, что они с Тимуром все же пробовали не при детях проговаривать свои проблемы.

Напомним, что Маша Ефросинина рассказала о курьезной ситуации с Томом Хэнксом.