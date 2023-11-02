Синди Кроуфорд с дочерью Кайей выбрала парные образы на Хэллоуин 2023 (фото)

К супермодели присоединились муж Рэнди Гербер, дочь Кайя с бойфрендом Остином Батлером. Однако сына Пресли на праздновании не заметили.

57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд выбрала со своей дочерью Кайей, 22, парные образы на Хэллоуин 2023. Об этом пишет Daily Mail.

К звезде подиумов и ее мужу Рэнди Герберу, 61, присоединились их дочь-модель Кайя Гербер и ее возлюбленный-актер Остин Батлер, 32, на семейной вечеринке на свежем воздухе.

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Звездная семья проводила вместе время, наслаждаясь напитками известного бренда текилы Rande Casamigos в баре под открытым небом.

Кайя Гербер с семьей

Синди Кроуфорд выбрала черный праздничный аутфит, а Кайя скопировала свою звездную мать, причем дуэт добавил пару пушистых розовых кошачьих ушей и усов на лице. Их волосы также были уложены похожим образом.

Синди Кроуфорд с дочерью и ее бойфрендом

Остин тем временем был замечен, когда держал на руках собаку Кайи Майло, которую одели на Хэллоуин в костюм акулы.

Об отношениях юной модели и старшего за нее на 10 лет актера стало известно еще в конце 2021 года. За несколько недель до этого она рассталась с австралийским актером Джейкобом Элорди.

Напомним, какие костюмы для Хэллоуина 2023 выбрал Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер.

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