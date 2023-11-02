Победительница "Холостяка-10" снялась в известном украинском сериале

Даша Ульянова снялась в сериале "Женский доктор. Новая жизнь".

Даша Ульянова, победительница десятого сезона популярного шоу, дебютировала на украинском телевидении в 25-й серии "Женского доктора. Новая жизнь", вышедшего в эфир 30 октября на канале "1+1".

Этот дебют в киноиндустрии стал настоящим праздником для Даши. Девушка выложила видео, на котором счастлива, что снялась в теле проекте. Эмоции от игры и просмотра работы были просто невероятными. Поклонники радовались и активно выражали слова поддержки.

"У меня как будто день рождения. Все звонят, поздравляют. Хоть это и маленький эпизод, но все равно ощущения нереальные: и на площадке, и во время просмотра своей работы. Ваше мнение (объективное) для меня очень ценно. Поэтому благодарна вам за поддержку и неравнодушие", — рассказала Даша.

Также, девушка раскрыла, что вместе с ней в сериале снимался ее близкий друг и одногруппник Иван Жилюк.

"Ощущения смешанные, но кайфовые. Кто смотрел, пишите свои комментарии Поскольку это дебют, то хейт и критика все принимается.", — написала блогерша в своей заметке.

Напомним, что актриса "Поймать Кайдаша" высказалась о показе сериала в РФ.