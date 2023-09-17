"Зашквар": актриса "Поймать Кайдаша" высказалась о показе сериала в РФ (видео)

На сайтах страны-агрессора появился переозвученный украинский сериал. Актеры возмущены тем, что россияне украли контент и сделали фейковые афиши.

Related video

Россияне украли украинский сериал "Поймать Кайдаша" и переозвучили его, чтобы показывать на пиратских платформах. Это прокомментировала в студии "Сніданок з 1+1" актриса Антонина Хижняк, которая сыграла Мотрю.

"Просто жесть. Видите, они умеют тырить, плохо фотошопить, дипфейки — это все тоже с их стороны", — отметила она.

Афиша украденного сериала "Поймать Кайдаша" Фото: Скрин видео

Актриса рассказала, что видела только афишу. Сам материал ей недоступен, ведь, вероятно, размещен на российских сайтах. Она подчеркнула, что сериал был украден.

"Я думаю, ну вот в этом все они, вот вся их суть. Просто втихую украсть, переозвучить и еще что-то там свое придумать. У меня нет слов", — сказала Хижняк.

Афиша украденного сериала "Поймать Кайдаша" Фото: Скрин видео

Она добавила, что первым вражескими афишами поделился актер Григорий Бакланов, который сыграл в сериале Лаврина. Он нашел изображения и опубликовал их в соцсетях, отметив коллегу.

"Сейчас мы еще так лично не обсуждали, потому что это буквально только вчера я увидела. Но мы все единодушны в том, что это зашквар, ну это же какой-то ужас", — заявила Хижняк.

Афиша украденного сериала "Поймать Кайдаша" Фото: Скрин видео

Актриса также заверила, что никаких продаж сериала в страну-агрессора не было.

Антонина Хижняк в эфире "Сніданок з 1+1" (о выходке россиян — с 5:43)

Напомним, "Поймать Кайдаша" занял первое место в рейтинге 10 лучших сериалов независимой Украины, созданного по оценкам пользователей Фокуса. Основой для его сценария стала классическая повесть Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья".

Также Фокус разобрался в деталях скандала, в который попал певец Сергей Бабкин. Часть украинцев возмутила его новая песня "Зрада".