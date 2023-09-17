"Зашквар": акторка "Спіймати Кайдаша" висловилась про показ серіалу у РФ (відео)

На сайтах країни-агресорки з’явився переозвучений український серіал. Актори обурені тим, що росіяни вкрали контент та зробили фейкові афіші.

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Росіяни вкрали український серіал "Спіймати Кайдаша" та переозвучили його, щоб показувати на піратських платформах. Це прокоментувала у студії "Сніданок з 1+1" акторка Антоніна Хижняк, яка зіграла Мотрю.

"Просто жесть. Бачите, вони вміють тирити, погано фотошопити, діпфейки — це все теж з їхнього боку", — зазначила вона.

Афіша вкраденого серіалу "Спіймати Кайдаша" Фото: Скрін відео

Акторка розповіла, що бачила лише афішу. Сам матеріал їй недоступний, адже, ймовірно, розміщений на російських сайтах. Вона наголосила, що серіал був вкрадений.

"Я думаю, ну ось у цьому всі вони, ось уся їхня суть. Просто втіхушу вкрасти, переозвучити й ще щось там своє придумати. У мене немає слів", — сказала Хижняк.

Афіша вкраденого серіалу "Спіймати Кайдаша" Фото: Скрін відео

Вона додала, що першим ворожими афішами поділився актор Григорій Бакланов, який зіграв у серіалі Лавріна. Він знайшов зображення та опублікував їх у соцмережах, відмітивши колегу.

"Зараз ми ще так особисто не обговорювали, бо це буквально тільки вчора я побачила. Але ми всі одностайні в тому, що це зашквар, ну це ж якийсь жах", — заявила Хижняк.

Афіша вкраденого серіалу "Спіймати Кайдаша" Фото: Скрін відео

Акторка також завірила, що ніяких продажів серіалу у країну-агресорку не було.

Антоніна Хижняк в ефірі "Сніданок з 1+1" (про витівку росіян — з 5:43)

Нагадаємо, "Спіймати Кайдаша" посів перше місце у рейтингу 10 найкращих серіалів незалежної України, створеного за оцінками користувачів Фокуса. Основою для його сценарію стала класична повість Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сімʼя".

Також Фокус розібрався у деталях скандалу, в який втрапив співак Сергій Бабкін. Частину українців обурила його нова пісня "Зрада".