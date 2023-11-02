Алла Пугачева вернулась в Россию, – росСМИ

С какой целью Примадонна российской эстрады приехала на родину, не сообщается.

74-летняя российская певица Алла Пугачева, которая после вторжения ВС РФ на территорию Украины вместе с мужем и детьми улетела в Израиль, вернулась на родину. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.

По данным ресурса, она пересекла пограничный переход в Псковской области и скрывала лицо платком. По словам очевидцев, певица села в черную Toyota Camry и уехала.

Ни мужа, ни детей с ней не было.

После отъезда Алла Пугачева приезжала в Россию дважды: в августе 2022-го и в мае 2023 года, когда присутствовала на похоронах своего давнего друга, дизайнера Валентина Юдашкина.

31 октября 2023 года артистка впервые за четыре месяца сделала пост в Instagram. Она опубликовала фото своих 10-летних детей Гарри и Лизы, а также пару снимков со своим мужем, шоуменом Максимом Галкиным. "Живем дальше", – подписала она кадры.

С какой целью знаменитость вернулась в РФ, не сообщается. Как пишет Вечерняя Москва, 23 октября стало известно, что Пугачева вместе с детьми уехала из Израиля. Она воспользовалась кипрским паспортом и теперь проведет ближайший год на острове.

Что касается Галкина, то он уверял, что не собирается никуда уезжать из Израиля. Однако день назад у себя в соцсети он сообщил о переносе своего израильского тура, и все 16 концертов, которые должны были состояться в ноябре, теперь пройдут в апреле 2024 года.

По словам Максима, такое решение принято из-за того, что в стране военное положение, и все концертные площадки закрыты по понятным причинам.

Ранее Фокус писал, что главред Russia Today Маргарита Симоньян пригрозила уйти с работы, если Пугачева и Галкин вернутся в РФ.