Жена Бориса Джонсона показала стройную фигуру в бикини после рождения троих детей (фото)

Кэрри Джонсон уже не первый раз после рождения младшего ребенка отправляется на отдых. Все трое детей путешествуют вместе с ней.

35-летняя Кэрри Джонсон, жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в очередной раз отправилась вместе с тремя детьми на отдых и поделилась свежими фотографиями на своей странице в Instagram.

На снимках – сама Кэрри, трое ее детей – трехлетний Уилфред, годовалая Роми и Фрэнк, которому на днях исполнится четыре месяца, а также живописные пейзажи, включая идиллические картинки, пляжи с белым песком и пальмы.

На одном из фото миссис Джонсон позирует, стоя на САП-борде в белом купальнике и демонстрируя стройную и подтянутую фигуру. Ее светлые локоны собраны в пучок, а глаза спрятаны за солнцезащитными очками.

Тут же можно увидеть фото Роми в цветочном купальнике в гамаке, прикрепленном к гигантской пальме. Кэрри традиционно предпочитает не показывать лица детей, поэтому девочка сфотографирована со спины.

Многодетная мать также показала, как ее старшие сын и дочь бегают вдоль воды по берегу, а малыш Фрэнк лежит рядом с ней на кушетке. Еще один кадр показывает пользователям Кэрри в воде с ребенком на руках.

"Самые счастливые каникулы с моими обезьянками", – подписала она снимки.

Это – второе путешествие младшего сына Кэрри. Впервые она поехала с детьми на отдых, когда ему было всего полтора месяца.

Был ли с ней муж, женщина не уточнила.

Борис Джонсон начал отношения с Кэрри Саймондс, которая работала в Консервативной партии, а позднее занималась только общественной деятельностью, в 2018 году, после развода с Мариной Уилер. 29 февраля 2020 года пара объявила, что ждет ребенка. Уилфреда Николаса назвали в честь врачей, которые спасли Борису жизнь, когда он попал в больницу во время пандемии.

На следующий год Борис и Кэрри поженились на тайной церемонии в Вестминстерском соборе. А спустя несколько месяцев родилась их дочь Роми Айрис Шарлотт. До этого Кэрри перенесла выкидыш.

Сейчас пара живет в Оксфордшире.

Ранее Фокус писал, что жена Бориса Джонсона появилась на саммите G7 в костюме за 90,5 тыс. гривен.