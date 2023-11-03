Королю Чарльзу ІІІ не очень нравится его роль монарха, — эксперт

Сейчас сын покойной королевы Елизаветы II и его жена Камилла находятся с визитом в Кении.

Король Великобритании Чарльз ІІІ "не выглядит так, будто ему нравится работа", — заявил ведущий королевский эксперт. Об этом пишет GB News.

Биограф Том Бауэр считает, что монарх не проявляет большого интереса к своей роли — той, которую он ждал большую часть своей жизни.

74-летний король Чарльз и 76-летняя королева Камилла в настоящее время находятся в разгаре своей пятидневной поездки в Кению, и Бауэр утверждает, что в это время король не проявляет никаких признаков удовлетворения.

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Король Чарльз III Фото: Getty Images

"Король Чарльз не является прирожденным дипломатом или политиком", — считает биограф.

"Я думаю, что он борется, потому что он очень хорошо знает, конечно, что ужасные вещи происходили во время периода Мау-Мау, но больше кенийцев было убито кенийцами, гораздо, гораздо больше, чем британцами".

Это первый государственный визит Чарльза в Кению после смерти его матери, королевы Елизаветы II, 8 сентября 2022 года.

Королева Камилла и король Чарльз III в Кении Фото: Getty Images

Как известно, Кения получила независимость от Великобритании в 1963 году после десятилетий пребывания под английским правлением с 1895 года.

Король Чарльз III Фото: Getty Images

Напомним, британский король и президент Франции Эммануэль Макрон посадили дерево в парижском саду.

Также Фокус писал о ссоре короля Чарльза ІІІ с младшим сыном Гарри.