Король Чарльз ІІІ и Эммануэль Макрон посадили дерево в парижском саду (фото)

Британский монарх продолжил традицию своей покойной матери, королевы Елизаветы II.

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Король Великобритании Чарльз ІІІ посадил дерево на территории Британской резиденции в Париже в четверг, 21 сентября 2023 года. Об этом сообщается на официальных страницах королевской семьи в соцсетях.

Во время визита во Францию британский монарх и французский президент Эммануэль Макрон собственноручно посадили дерево, продолжив традицию покойной королевы Елизаветы II, которая ушла из жизни 8 сентября 2022 года.

"Король продолжает традицию, установленную Ее покойным Величеством Королевой Елизаветой II, посадив дерево в Британской резиденции в Париже", — отмечают на страницах королевской семьи Великобритании.

Покойная мама короля Чарльза ІІІ в свое время посадила в парижском саду три дерева — в 1957, 1972 и 2015 годах.

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Король Чарльз III и Эммануэль Макрон

Представители Великобритании и Франции прикопали дерево и прикоснулись к нему, когда им аплодировали присутствующие в саду Британской резиденции.

Король Чарльз III и Эммануэль Макрон

Напомним, король Чарльз ІІІ с супругой посетили Шотландию в первую годовщину смерти Елизаветы ІІ 8 сентября 2023 года.

Также Фокус писал об особом колье, которое надела королева Камилла во время ужина в Версале.