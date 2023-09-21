Король Чарльз ІІІ та Еммануель Макрон посадили дерево в паризькому саду (фото)
Британський монарх продовжив традицію своєї покійної матері, королеви Єлизавети ІІ.
Король Великобританії Чарльз ІІІ посадив дерево на території Британської резиденції в Парижі в четвер, 21 вересня 2023. Про це повідомляється на офіційних сторінках королівської родини в соцмережах.
Під час візиту до Франції британський монарх та французький президент Еммануель Макрон власноруч посадили дерево, продовживши традицію покійної королеви Єлизавети ІІ, яка пішла із життя 8 вересня 2022 року.
"Король продовжує традицію, встановлену Її покійною Величністю Королевою Єлизаветою II, посадивши дерево в Британській резиденції в Парижі", — зазначають на сторінках королівської родини Великобританії.
Покійна мама короля Чарльза ІІІ свого часу посадила в паризькому саду три дерева — в 1957, 1972 і 2015 роках.Важливо
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Представники Великобританії та Франції прикопали дерево та доторкнулися до нього, коли їм аплодували присутні в саду Британської резиденції.
Нагадаємо, король Чарльз ІІІ з дружиною відвідали Шотландію в перші роковини смерті Єлизавети ІІ 8 вересня 2023 року.
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