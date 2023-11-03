Парикмахер Ким Кардашьян раскрыл секрет новой прически Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская не так давно обновила прическу, что не могли не заметить не только ее поклонники, но и именитые стилисты.

40-летний звездный парикмахер-стилист Крис Эпплтон, внимательно рассмотрев последние фото принцессы Уэльской, пришел к выводу, что ее волнистые локоны – натуральные, и следов наращивания на них не видно. Об этом он рассказал в беседе с Hello.

Когда у мастера, который работает со звездами первой величины, такими как Дженнифер Лопес, Кэтти Перри, Ким Кардашьян и другие, спросили, в чем секрет обновленной пышной прически Кейт, он ответил:

"У нее великолепные волосы, она всегда так делала. По кончикам ее волос я могу сказать, что они не нарощенные. Они мягкие и местами секутся. Я думаю, что ее новая челка-шторка и добавление многослойности сделали волосы длиннее".

Эпплтон со своей звездной клиенткой Ким Кардашьян

Парикмахер также порассуждал о свадебной прическе Кэтрин. По его словам, инновационная прическа Кейт "Деми Шиньон" нарушила 350-летнюю королевскую традицию: каскадные локоны ниспадали под ее тюлевую фату, а не были собраны в сложную прическу.

"Если бы Кейт сегодня выходила замуж, я бы осовременил этот образ, сделав пробор по центру. У нее такое красивое лицо, что я бы обрамил его более мягким образом, может быть, даже с опущенной челкой. Кудри я бы разделил, чтобы придать им немного большей плавности", – отметил он.

Парикмахер Крис Эпплтон признался, что сделал бы Кейт другую прическу Фото: Getty Images

Крис в индустрии красоты работает уже 27 лет. Свою первую работу в салоне британец получил в 13 лет. Когда ему было 27, он одержал победу в номинации "Молодой парикмахер года 2010".

Ранее Фокус писал, что Крис Эпплтон показал идеальную укладку для длинных волос.