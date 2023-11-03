Виконт и любовник греческой принцессы: что известно об новом бойфренде Софи Тернер

Софи Тернер на фоне скандального развода с Джо Джонасом, похоже нашла утешение в объятиях очаровательного британского виконта Перегрина Пирсона.

Развод Софи Тернер, звезды "Игры престолов" и певца Джо Джонаса стал одним из самых скандальных светских событий этой осени. Актриса заявила, что хочет уехать с детьми в Великобританию откуда она родом, а Джо предпринял неудачную попытку обвинить ее в том, что она плохая мать. Но, судя по всему, у Софи все в порядке. И ее уже видели целующейся с очаровательным британским аристократом Перегрином Пирсоном. People разузнал все, что известно о будущем пятом виконте Каудрее.

Актрису "Игры престолов" видели целующей Перегрина "Перри" Пирсона в Париже 28 октября, через два месяца после того, как Джо Джонас подал на развод.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Софи Тернер и Перегрин Пирсон

Пирсон был идентифицирован несколькими изданиями, включая The Sun, которая первой сообщила об этой новости. Согласно сообщению, пара была замечена разговаривающей и целующейся на железнодорожном вокзале Гар-дю-Нор, прежде чем отправиться на стадион "Стад де Франс", где они следили за финальным матчем чемпионата мира по регби между Новой Зеландией и Южной Африкой.

Пирсон недавно сам разорвал давние отношения, расставшись в сентябре с принцессой Греции и Дании Марией-Олимпией.

Так кто же новый потенциальный избранник Софи Тернер? Вот все, что нужно знать о Перегрине Пирсоне и его отношениях с актрисой.

Перегрин Пирсон — британский аристократ

Полное имя Пирсона — Достопочтенный Перегрин Джон Дикинсон Пирсон (хотя все зовут его просто Перри). Он является наследником поместья Каудрей (Cowdray Estate) в Западном Суссексе, Великобритания. В будущем Перегрин станет пятым виконтом Каудреем.

Хотя в прошлом поместья использовались как большие семейные дома и для демонстрации богатства, Пирсон говорил о цели своей семьи превратить свою собственность в несколько предприятий. С этой целью поместье Каудрей наиболее известно своим поло-клубом, хотя здесь также есть фермерский магазин, кафе, гольф-клуб, коттеджи и многое другое.

Перегрин "Перри" Пирсон Фото: Cowdray Estate

Пирсон, который помог разработать бизнес-инновации для поместья и руководит его 200 штатными сотрудниками, планирует однажды передать свое наследие своим детям, сообщил он журналистам.

"Моя мечта — передать его моему сыну или дочери в лучшем виде, чем сейчас. Я так благодарен, что мне предоставили эту возможность, и я хочу, чтобы у других была такая же возможность, как и у меня", — заявил Перри.

У него есть четверо братьев и сестер, а его мать Марина — известная художница.

Каудрей-Хаус, огромное викторианское здание, было куплено в 1908 году прапрадедом Перри, Уитманом Дикинсоном Пирсоном. В нем 22 спальни, 120 акров садов, полей и лесов.

Поместье Каудрей Фото: Cowdray Estate

Дом был заменой поместья Тюдоров, построенного семьей Монтегю и сгоревшего в 1793 году. И отлично подходил для Пирсона, выдающегося инженера и промышленника, построившего лондонский туннель Блэкволл и Дуврскую гавань и ставшего первым виконтом Каудрей и шестым богатейшим человеком Англии.

Бак-холл в поместье Каудрей Фото: Cowdray Estate

Здесь есть множество приемных, из которых, пожалуй, самый впечатляющий Бак-холл с цилиндрическим сводом, с галереей менестрелей, доспехами и гигантскими семейными портретами, в том числе портретом деда Перри, Джона Каудрея, который потерял руку в Дюнкерке, но продолжал играть в поло, используя крюк для удержания поводьев. В подвале поместья Каудрей находится одна из первых турецких бань в Великобритании, построенная 1-м виконтом Каудреем. Здесь даже есть собственный призрак — обитатели поместья говорят, что ночами слышат бряцанье доспехов в зале.

Перри — директор девелоперской компании

Получив степень в области бизнеса, менеджмента и маркетинга в Университете Западного Лондона, Пирсон начал работать директором в Cowdray Estate в 2016 году, согласно его LinkedIn . Однако в 2019 году он взял на себя дополнительную роль директора Weetman Developments.

Девелоперская компания специализируется на аренде, которая "представляет собой подходящую альтернативу недвижимости, расположенной в более дорогих центральных районах".

Ранее он встречался с греческой принцессой

Ранее Перегрин "Перри" Пирсон был в громких отношениях с греческой и датской королевской принцессой Марией-Олимпией, крестницей короля Чарльза. Принцесса рассказала The Telegraph , что они начали встречаться в 2020 году, и Олимпия часто публиковала их совместные фотографии в своем Instagram.

Перегрин "Перри" Пирсон и принцесса Мария-Олимпия Фото: Getty Images

Однако фанаты быстро заметили, что Пирсон не присутствовал на вечеринке по случаю дня рождения Олимпии в июле, и всего два месяца спустя Daily Mail сообщила, что они официально расстались. Олимпия также удалила из своего Инстаграма все фотографии с бывшим.

Перегрин не играет в поло

Поло является самым популярным развлечением в поместье Каудрей: каждое лето несколько сотен тысяч посетителей, включая случайных членов королевской семьи, стекаются сюда, чтобы посетить матчи.

"Поло — это то, что видят люди, и это лицо бизнеса", — сказал Пирсон журналу The Gentleman's Journal. Но он признал, что этот аристократический вид спорта, который любят принцы Уильям и Гарри, ему пока не дается.

"Я беру уроки, я вырос на верховой езде, и в ближайшие несколько лет я вижу, что буду заниматься этим гораздо больше", — сказал он Telegraph в 2018 году.

Пирсона и Тернер впервые увидели вместе в октябре 2023 года

Софи Тернер и Джо Джонас объявили о своем расставании в сентябре. Перед своим появлением на финале чемпионата мира по регби в Париже Тернер была замечена на фотографиях, полученных The Sun, когда она целовала Пирсона.

Согласно сообщению, они были замечены болтающими и "много смеющимися" возле вокзала Гар-дю-Нор.

Софи Тернер и Перегрин Пирсон

Позже их снова видели вместе, когда Пирсон присоединился к ней в коридорах стадиона "Стад де Франс" перед матчем по регби. На котором Тернер представила Кубок Уэбба Эллиса вместе с бывшим регбистом Дэном Картером.

Софи Тернер и Дэн Картер

Пирсон был рядом и старался не привлекать к себе внимание.

Перегрин Пирсон не слишком публичная личность

Пирсон скрывал свою личную жизнь от глаз общественности, редко давая интервью и делясь своей жизнью с миром. Хотя его Instagram является частным, уже известно, что Софи Тернер является одним из чуть более 1000 его подписчиков.

Напомним, ранее Фокус писал о самых скандальных разводах 2023 года.