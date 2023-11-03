Мэттью Перри хотел, чтобы этот актер сыграл его в байопике: о ком речь

Ранее они вместе работали над фильмом "Папе снова 17".

Американо-канадский актер Мэттью Перри работал над собственным биографическим фильмом — по словам одного из последних людей, которые видели его перед трагической смертью в субботу, 28 октября 2023 года. И он уже знал, кто мог бы воплотить образ звезды "Друзей" на экране. Об этом пишет Entertainment Tonight.

Афина Кросби, которую сфотографировали за обедом с актером за день до того, как он ушел из жизни, рассказала, что 54-летний Перри был в восторге от идеи выбрать Зака Эфрона на роль самого себя.

Мэттью Перри и Эфрон ранее работали вместе в фильме 2009 года "Папе снова 17".

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Зак Эфрон

"Он сказал, что хочет снять фильм о своей жизни", — отметила Кросби. "И он работал с Заком Эфроном в прошлом над фильмом, и он сказал, что хочет, чтобы Зак Эфрон сыграл его как младшую версию [самого себя], и что вскоре он попросит его сделать это".

По словам женщины, звезда "Друзей" очень хотел поделиться своей историей, включая то, как он вылечился от многолетней наркотической и алкогольной зависимостей.

Зак Эфрон

"Он просто с нетерпением ждал возможности рассказать больше о своей истории и своем восстановлении от зависимости", — уточнила Кросби. "И действительно отстаивал это дело, чтобы помочь большему количеству людей, поэтому он был таким оптимистичным и счастливым во всем, что хотел сделать".

Напомним, кому достанется многомиллионное наследство Мэттью Перри.

Также Фокус писал о том, как сложились судьбы всех главных героев сериала "Друзья".