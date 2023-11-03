Даша Квиткова рассказала как завоевать ее сердце

Даша Квиткова описала мужчину мечты. Будущий партнер блогера, в первую очередь, должен быть сильным.

Украинская блогер Даша Квиткова, поделилась мыслями относительно представления об идеальном партнере. В своем Instagram она отметила, что для нее самыми важными качествами в мужчине являются внимание, забота и честность.

"Мне бы хотелось, чтобы мужчина был внимателен и заботлив ко мне. Был честен, давал ясность и конкретность. Я не хочу, чтобы меня катали на эмоциональных качелях, мне хватает их в жизни", — отметила она.

Фото: Скриншот instagram.kvittkova

Кроме этого, Даша заметила важность обоюдного уважения в отношениях, а также общих интересов с партнером.

"Мне хочется, чтобы мужчина был надежным. Мне хочется, чтобы мы разделяли интересы друг друга, не боялись быть естественными рядом. Иногда очень хочется залезть на ручки, обняться, и знать, что у тебя есть надежное плечо рядом", — добавила блогерша.

Даша также подчеркнула важность сильного характера в партнере, отмечая, что это не о диктаторстве, а о принципах, ценностях и целях на будущее.

"Ну и да, мне хочется, чтобы мужчина рядом был сильнее меня. Это я не о диктаторстве или что-то такое, я именно о характере. принципы, ценности, цели на будущее. Если еще есть чувство юмора — вообще цены нет," — написала она, заканчивая свои размышления.

Напомним, что Даша Квиткова рассказала о новых отношениях.